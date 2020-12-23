大陸股市常被形容為「熊多牛少」，但A股(普通人民幣股票)龍頭貴州茅台漲勢始終平穩，今年內累計已升逾56%，以周一(21日)收盤價1880人民幣計算，市值3530億美元已超越精品龍頭LVMH，躍居全球消費品企業龍頭。今天(23日)貴州茅台一度衝破1900人民幣大關，至10時20分漲幅0.66％，報1893.40人民幣。

貴州茅台酒公司主力商品自然是茅台酒，但原本的組成公司也包括深圳清華大學研究院、中國食品發酵工業研究所等技術單位，因此業務也涉及飲料、食品、包材，甚至還有防偽技術、資訊產業開發。

2001年8月27日貴州茅台掛牌時發行價是每股31.39人民幣，此後節節上漲，長期位居Ａ股股王，大陸股民兼甚至流傳哪檔股價超越茅台、短期內非死即傷的「茅台魔咒」。去年貴州茅台股價多數時間位居千元以下，今年由1130人民幣出發，也曾有收盤低於千元大關紀錄，但在大陸擺脫疫情後一路上漲。

據陸媒「快科技統計」，以全球周一收盤價計算，貴州茅台市值勝過LVMH的3010億美元、可口可樂的2270億美元。報導分析，貴州茅台酒公司出產酒品已經有一定精品地位，出廠後想要入手基本上都要翻倍價，也開始具有保值金融性質。

茅台鎮是貴州地名，只要在當地生產、工法符合標準就能較貴州茅台，但一般所謂貴州茅台還是以貴州茅台酒公司出廠為準，因毛澤東曾在大躍進時期親自干預生產，21世紀以來又經常出現在大陸國宴、常被國有企業購買，而有國酒之稱。目前該酒依等級分為50年、30年、15年、貴州茅台酒、茅台王子酒、茅台迎賓酒，涵蓋各種價位，從不到百元人民幣到數萬人民幣都有。

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(中時新聞網)