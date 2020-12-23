台中捷運綠線因斷軸事件通車日期延後，新北市長侯友宜要求新北捷運局全面檢視轄區捷運系統聯結器軸心，除萬大樹林線還沒完成設計，目前其餘路線無異常，使用品牌也與中捷不同；侯友宜23日在市政會議指出，新北捷運建設全台最多，除自己建造，其他人幫忙建設的也不能置身事外，這件事攸關民眾安全，新北捷運局如果監工不佳，一定送監察院不手軟。

新北市捷運局長李政安23日在市政會議報告指出，台中捷運發生電聯車廂軸心斷裂事件後，立即要求目前已在營運的新北環狀線、淡海輕軌公司檢查，聯結器經台北捷運公司及新北捷運公司檢查均無異常。

李政安說，台北捷運局代辦新北環狀線聯結器係由德國(VOITH)製造，不是台中捷運的川崎重工，新北自辦淡海輕軌第一期關節式連結器亦由德國(HUBNER)生產，另新北自辦的捷運三鶯線聯結器由西班牙(CAF)製造，目前為設計階段，將加強設計監督。

另由台北捷運局代辦的萬大中和線及新北樹林線與環狀線南北環電聯車半永久聯結器尚未設計，新北市會加強協助監督施工品質，避免類此情形發生。

侯友宜說，新北捷運建設全國最多，雖然新北捷運局沒有承攬萬大中和線，但路線在新北就是新北的責任，不管是誰幫我們蓋的，我們感謝他們，但責任還是在新北身上，監工有責任緊盯每個步驟，別人可能發生事情，難道新北不會有事嗎？

侯友宜也撂下重話表示，捷運攸關民眾安全，如果新北捷運局監工不佳，他一定送監察院，絕不手軟。

(中時 )