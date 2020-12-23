男星霍建華曾苦口婆心教育粉絲，被戲稱為「老幹部」、「訓導主任」，近日微博流傳一段他早年接受採訪的片段，被問到如果影迷送名車會怎麼反應？想不到霍建華竟脫口而出4個字：「我打死他！」

訪問影片中，女主持人提到有位粉絲追星追到用壓歲錢替偶像買名車，反問霍建華如果遇到一樣的事情會怎麼辦，霍建華想都沒想，馬上回應：「打死她，我會打死她的！」他甚至皺起眉頭，神情變得嚴肅，「我說你這樣怎麼對你的父母交代？你這算什麼，火山孝子嗎？這不行，不可以的，所以我的影迷不能送我東西，只能送我親手做的還有書信。」霍建華表示自己真的什麼都不缺，對物質需求也不高，「我不希望（粉絲把錢）用在這些無意義的上面。」

霍建華不滿粉絲送禮物，表情相當認真嚴肅。（圖／微博）

霍建華的訪問視頻流出後，受到許多網友的熱議，紛紛留言大讚：「這就是偶像應該給粉絲的正確引導，明確的拒絕才是拒絕」、「華叔三觀太正啦」、「好耿直的老幹部」，還有人出面證實，「當年粉絲探班，結果在路邊被霍建華在路邊教育了半小時」、「曾經有幸去過華哥生日見面會，當時真的不收任何禮物，除了書信！」

霍建華曾在工作結束後，從北京準備飛回台北的路上，遇到瘋狂粉絲偷拍，霍建華馬上變臉，上前阻止並教訓該名粉絲，但這樣的行為並沒有掉粉，反而讓外界知道霍建華都是出自於在乎粉絲才會這麼做。

(中時新聞網)