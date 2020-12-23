結婚與兩個家庭有關，常引起難解的問題。一位人妻在網上抱怨，男方與女方家長對於聘金觀念不同，男方妥協付了小聘12萬元，但人妻卻發現婆婆面露不悅，只好自掏12萬還給婆婆，更無奈的寫下：「就當是買自由吧！」文發出後在網上掀起討論。

一位人妻21日在臉書專頁《靠北婚姻2.0》發文，她表示，雙方家長對聘金無共識。女方家中為傳統觀念，堅持訂婚必須收聘金，無須嫁妝；男方家中則質疑「都什麼時代？哪有人在收訂金」。最後是男方妥協，女方實收小聘12萬元。

原PO透露，訂婚時發覺雙方家長氣氛很奇怪。婆婆因付12萬元，臉色不開心，原PO的爸爸則對男方的處理方式不滿意，現場局面僵到爆炸。她被夾在中間承受兩方壓力，最後便決定自掏腰包拿出12萬給婆婆，謊稱是爸媽給的私房錢，更寫下「買自由身或許也值得吧」。

文發出後，引起網友論戰，一派認為，「雙方都是感受問題，不過自己花12萬買自由身果然是聰明的做法」、「真的，雙方談不下來就自己付，當孝親費或買個安寧也好，互不相欠，以後婆家也別拿傳統逼妳做什麼」、「還她也好別欠她，免得以後拿來說嘴」。

另外一派網友則認為，「自己付自己的聘金，父母知道會多傷心啊，母湯喔」、「不認同餒，這樣做法愧對了自己父母親」；另外一派則是認為，「連聘都不給你的夫家，真的別嫁了」、「娶個老婆花個十二萬也不願花，這門親事很危險」。

(中時新聞網)