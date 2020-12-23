Adobe近日宣布推出可原生支援蘋果M1晶片系統的Premiere Pro、Premiere Rush和Audition Beta版本。全新的蘋果M1平台晶片提供了更強大的性能且更高的能源效率，Creative Cloud應用程式對此的支援和優化將使用戶從新技術中獲益。

現階段原生支援M1晶片的Premiere Pro Beta版本包含眾多核心編輯功能，也支援最常用的編碼，包括H.264、HEVC與ProRes。由於Premiere Pro功能強大並採用模組化數據結構，整個針對M1晶片的優化過程將分階段進行，以便在增加新組件之前充分測試應用程式中特定部分的性能。

適用於Apple M1的Premiere Pro Beta版本也包含最新的字幕工作流程，因此Premiere Pro會升級檔案文件格式，用戶可以透過複製副本的方式避免與正在進行的創作工作出現相容性的問題。第一代適用於Apple M1硬體的Premiere Pro Beta版暫時對於第三方整合有所限制，例如傳輸參考回放訊號的設備、傳輸硬體、外掛程式插入、擴張面板及控制面板。

適用於Apple M1的Premiere Rush Beta版適用於M1晶片的Premiere Rush Beta版同樣支援眾多核心編輯功能和H.264編碼，從Rush內建的素材庫中添加標題與音訊及在M1晶片設備上創建項目和本地輸出。未來發布的Beta版中，將加入更多格式支援、不同設備之間同步及輸出至社群平台的功能。

適用於Apple M1的Audition Beta版原生支援Apple M1晶片的Audition Beta版上在性能上已有所提升，尤其在為音頻效果操作及對頻譜顯示編輯器的即時表現有所改進。由Apple M1硬體支援的Audition Beta版集成了多數現有的音訊編輯功能，但尚未支援影片播放、擴張面板及部分第三方格式與整合。

在Rosetta2仿真模式下執行當前版本在產品的Apple M1原生版開發過程中，用戶可以在Apple M1設備與macOS11.0Big Sur系統使用Rosetta2仿真模式使用目前的版本。After Effects上使用動態筆刷工具2 的問題也會在後續的版本修正。

原生支援Apple M1的正式版本將在2021年發布可以在macOS上完全原生支援Apple M1的Premiere Pro、Audition與Premiere Rush正式版將於2021上半年釋出。而原生支援Apple M1的After Effects與Character Animator將於2021年正式投入開發。

在Apple M1設備上測試Beta版本原生支援Apple M1的Beta版Premiere Pro、Premiere Rush與Audition Beta版現在可以直接從Creative Cloud桌面應用程式中安裝。

(工商 )