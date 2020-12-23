富邦金控要公開收購日盛金控，是否涉消息提早洩露及內線交易？金管會主委黃天牧23日在立法院表示「早就開始在查了」，已特別指示證期局關注此案，將由證交所及櫃買中心設定期間，向前清查所有交易情況，釐清是否有內線交易等情況。

同時，黃天牧亦表示，富邦金公開收購日盛金，是開放給所有股東應賣，「不是更公開透明嗎？」，且富邦金已在公開說明書中第16頁說明，沒有跟日盛金前二大股東有接觸，金管會將發函要求富邦金再次說明此事，且會放在公開觀測站上，即富邦金要自清事先並沒有跟日盛金兩大股東約定。

立委林楚茵、郭國文都關心富邦金公開收購日盛金是否「玩真的」，且建群投資是否有優先收購權或准駁，恐讓持股近35％的日本新生銀行不得參與應賣？

銀行局局長莊琇媛表示，依據新生銀行與建群投資的合約中明訂，若是公開收購，則雙方就不受優先權限制，即新生銀行可自行評估價格，參與應賣給富邦金，不受限建群投資的意願。

林楚茵質詢時，指富邦金在宣布要公開收購日盛金前，日盛金交易已開始爆大量，是否有涉及內線交易？要求金管會應清查。

黃天牧立即回應「早就開始在查了」，強調股市中「所有的交易都會留下軌跡」，都在交易所、櫃買中心的監視中，尤其有波動大的交易，都會去注意，尤其是這件案子（指富邦金公開收購日盛金），已特別交待證期局，要去清查是否有證交法157條的問題，會設定期間，去釐清這段期間內的所有交易 ，審視有無異常。

黃天牧亦強調，金管會在2018年10月就規定金控或銀行若要非合意併購，一定要走公開收購，讓所有股東都有機會參與應賣。

(工商 )