網路家庭旗下PChome 24h購物攜手臺北市立美術館，推出零接觸線上逛展，23日線上直播「2020台北雙年展：你我不住在同一星球上」，北美館館長林平分享展覽理念，期望透過實境秀增添大眾對於藝術的啟發與內涵。

北美館即日起至2021/3/14舉辦「第12屆台北雙年展」，由法國哲學家布魯諾．拉圖（Bruno Latour）與法國獨立策展人馬汀．圭納（Martin Guinard）共同策展，共57位參與者及團隊、來自27個國家和地區，將臺灣作為地球的比例模型、美術館則化身模擬天體運動的「星象廳」，架構五大星球分別為全球化星球、維安星球、脫逃星球、另類重力星球、實地星球，並以星球體現外觀及物質相異的世界，從不同角度審視人們價值觀差異及所帶來的影響，並揭露當前緊張的地緣政治局勢和日益惡化的生態危機。

其中，特色作品像是《預兆》（Presage）由藝術家伊山．貝哈達（Hicham BERRADA）透過沉浸式體驗實際展演環境汙染的意象，傳遞越趨嚴重的全球環境問題。

藝術家張永達則塑造如同「微觀地景」的工廠，讓民眾透過偵測器觀察地景運動，探索流域侵蝕與碳循環的時空關係，提升對於生態環境的素養。

因應雙年展開幕，北美館也邀請獨立策展人林怡華策劃一系列公眾計畫，探討氣候變遷、核廢料處理、塑化劑爭議等臺灣當下社會議題。

PChome 24h購物為北美館開館以來首位直播展間的合作夥伴，繼今年4月直播「江賢二：回顧展」，創下觀看、觸及人次皆破萬佳績，顯見全球趨勢加速各產業數位轉型，加上消費行為改變，帶動創新休閒娛樂模式崛起。

(工商 )