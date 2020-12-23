距離民主黨總統當選人拜登正式就職僅剩不到1個月，而當前所有選舉訴訟皆以失利收場的總統川普，傳可能在陰謀論極端盟友鼓吹下，發動戒嚴並要求大選重新舉行。對此，美陸軍參謀長麥康維爾將軍（James McConville）與陸軍部長麥卡錫（Ryan McCarthy）不僅已發表聲明，軍方在選舉中沒有任何角色，已退休的美國陸軍四星上將麥凱夫瑞（Barry McCaffrey）更痛批這項建議根本是「暴行」。

對於川普盟友揚言動用戒嚴並重新大選，退休的美國陸軍四星上將麥凱夫瑞（Barry McCaffrey）痛批這根本是第三世界國家才幹得出來的暴行。

據法新社報導，近期受到川普特赦的前國家安全顧問佛林（Michael Flynn）上周接受《極限新聞》訪問時表示，他建議川普宣布戒嚴，並動用軍事力量，在關鍵州部署軍隊，並重新舉行選舉。對此，麥卡錫和麥康維爾18日便發布聲明表示，「在決定美國選舉結果上，沒有軍方該扮演的角色」。

《每日郵報》也指出，實施戒嚴通常是針對戰爭、天災以及暴動，但從來沒有因選舉而發動，何況不論從州政府、法院、選舉人團到最高法院，無一接受川普陣營的選舉大規模舞弊說法。

另外，麥凱夫瑞19日接受《MSNBC》專訪時表示，自己對於佛林揚言要戒嚴的說法感到十分震驚，且動用軍隊以便在搖擺州內重新選舉「根本是暴行」，這是第三世界的行為；此外，軍隊對決不會以任何形式涉及此次大選。他也強調，身為三軍統帥的川普若要代理國防部長執行此類任務，軍隊絕對不會想見到，屆時共和黨議員有責任出面阻止川普犯下如此行為。

(中時新聞網)