距離民主黨總統當選人拜登正式就職僅剩不到1個月，而當前所有選舉訴訟皆以失利收場的總統川普，傳可能在陰謀論極端盟友鼓吹下，發動戒嚴並要求大選重新舉行。對此，美陸軍參謀長麥康維爾將軍（James McConville）與陸軍部長麥卡錫（Ryan McCarthy）不僅已發表聲明，軍方在選舉中沒有任何角色，已退休的美國陸軍四星上將麥凱夫瑞（Barry McCaffrey）更痛批這項建議根本是「暴行」。
據法新社報導，近期受到川普特赦的前國家安全顧問佛林（Michael Flynn）上周接受《極限新聞》訪問時表示，他建議川普宣布戒嚴，並動用軍事力量，在關鍵州部署軍隊，並重新舉行選舉。對此，麥卡錫和麥康維爾18日便發布聲明表示，「在決定美國選舉結果上，沒有軍方該扮演的角色」。
《每日郵報》也指出，實施戒嚴通常是針對戰爭、天災以及暴動，但從來沒有因選舉而發動，何況不論從州政府、法院、選舉人團到最高法院，無一接受川普陣營的選舉大規模舞弊說法。
另外，麥凱夫瑞19日接受《MSNBC》專訪時表示，自己對於佛林揚言要戒嚴的說法感到十分震驚，且動用軍隊以便在搖擺州內重新選舉「根本是暴行」，這是第三世界的行為；此外，軍隊對決不會以任何形式涉及此次大選。他也強調，身為三軍統帥的川普若要代理國防部長執行此類任務，軍隊絕對不會想見到，屆時共和黨議員有責任出面阻止川普犯下如此行為。
文章來源：Army chief of staff slaps down pardoned general Mike Flynn's demand for martial law saying 'There is no role for the U.S. military in determining the outcome of an American election'
(中時新聞網)
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