隨著三星(Samsung)、Sony等品牌陸續公布升級Android 11的計畫,摩托羅拉(Motorola)也在官方部落格上公布了旗下手機升級的計畫,然而官方並沒有公佈確切升級的時間,僅指出會在接下了幾個月內開始推送更新。手中持有摩托羅拉手機的朋友,可以密切留意手機更新的相關推播通知。

摩托羅拉官方部落格公布可升級Android 11的手機總共包含23款,分別是motorola razr 5G、motorola razr 2019、motorola edge、motorola edge+、motorola one 5G 、motorola one action、motorola one fusion、motorola one fusion+、motorola one hyper、motorola one vision、moto g 5G、moto g 5G plus、moto g fast、moto g power、moto g pro、moto g stylus、moto g9 、moto g9 play、moto g9 plus 、moto g9 power、moto g8 、moto g8 power 、Lenovo K12 Note。

綜觀可以升級到Android 11的機種,包含了12款Moto G系列,以及6 款Moto One手機,其中還包含2款旗艦級手機 Razr 以及兩款 Edge。大多數是仍處於2年更新保障期間機種,也顯出摩托羅拉當前產品線的龐大。

根據 Google 官方部落格,Android 11 共有幾大特色,包含(1)專注於人,要讓溝通更輕鬆;(2)帶來控制連接設備與媒體的新方法;(3)進一步改善隱私防護。針對第一點,Android 11 會把所有來自即時通訊 App 的通知整合在通知中心的同一塊區域中,使用者可以標示優先順序,讓來自重要聯絡人的訊息不被遺漏;另外,還加入了全新的 Bubbles 功能,讓你可以不需要透過頻繁在多個 App 中切換且必須打斷現有畫面上的工作。透過懸浮的 Bubbles,使用者可以快速開啟對話視窗,讓你與重要聯絡人傳送訊息,並且在送出後將視窗縮小成泡泡視窗,快速回到原本桌面上執行的 App 中繼續你的工作或任務。另外,在Android 11中使用 Gboard 輸入法鍵盤時,針對你所收到的訊息,鍵盤會自動跳出表情符號跟相關回復文字的自動建議,讓你快速回復。在獲得升級之後,上述手機就能體驗最新Android 11的新特性!

(科技)