合勤控(3704)11月自結稅後純益為0.87億元，每股純益0.2元，相較去年全年每股賺0.25元，今年營運表現可說是大躍進，近7個交易日股價已經大漲逾4成之多，今股價持續走揚，開高走高，盤中急拉逾7%，突破昨日黑K高點，蓄勢挑戰新高。

合勤控自12月15日低點25元，自昨(22)日高點35.3元，波段漲幅逾4成，故遭證交所列警示股，公布11月財報，合勤控11月營收為20.13億元，月增加15.8%、年增加16.6%，單月自結稅後純益為0.87億元，每股純益0.2元，由於合勤控去年全年每股獲利為0.25元，故光是11月單月就賺0.2元，可說是相當亮眼；合勤控累計前11月營收188.53億元，年減少14.81%。

今年上半年儘管因為疫情關係，全球對於5G等網路布建暫緩，但下半年隨著陸續解封，加上遠距教學、居家辦公等趨勢恐一路走到明年上半南，故帶動美國、大陸及歐洲等積極布建光纖PON，加上歐美市場的網路設備需求回溫，也使得合勤控下半年營運出現明顯回溫動能，該動能自第二季後段就可見到端睨，合勤控單季獲利在第二季就已經轉虧為盈。

除全球布建商機外，隨著5G上路，以及疫情帶動的新遠距模式，資安的重要性再度被關注，合勤控是國內少數在軟硬體皆有完整布局的網通廠，子公司黑貓資訊聚焦建立資安平台以及顧問服務，除了是國內晶圓代工龍頭資安顧問，更與政府合作，為國防單位、立法機關提供資安協助，在資安領域上也深耕已久。

(時報資訊)