NBA新賽季今天在布魯克林點燃戰火，籃網在杜蘭特與厄文聯手攻下48分的領軍下以125比99擊潰來犯的勇士大軍，這場比賽焦點都在杜蘭特與史提芬柯瑞這對昔日隊友身上，而且兩人上賽季都整季報銷，經過長時間休養後杜蘭特攻下22分，稍稍力壓柯瑞的20分。

籃網在眾多傷兵痊癒後如今實力大漲，反觀勇士在面臨克雷湯普生再次受傷重創後士氣明顯不足，兩軍交戰首節籃網就狂拿40分，杜蘭特在短短4分鐘內就連續砍進10分，以完美的姿態重返賽場，也讓籃網氣勢大振，幾乎是。豪不費吹灰之力的將開幕戰勝利拿在手中

籃網首節就讓10名球員輪番上陣，整場比賽16名球員出賽15人留下得分紀錄，厄文在與柯瑞的頂尖後衛對決同樣占了上風，26分、4籃板、4助攻、4顆三分球，杜蘭特22分、5籃板、3助攻、3抄截，替補頭號悍將拉文20分、9籃板、5助攻，精彩表現不遜兩大先發主將。

勇士方面最多落後超過30分以上，被籃網打得無招架之力，柯瑞在浪花兄弟少其一的情況下顯得力不從心，加上卓雷蒙格林也缺陣，只能單打獨鬥孤掌難鳴，20分、10助攻、4籃板，榜眼信秀懷斯曼表現亮眼，13投7中貢獻19分、6籃板，昔日選秀狀元威金斯浪投14次，僅進帳13分。

(中時 )