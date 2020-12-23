日本央行於18日做出決議，維持負0.1%的主要短期利率，以及0%的10年期公債殖利率曲線目標不變後。23日公布的日本利率會議決策紀錄顯示，日本央行於10月份時，就開始討論如何將大規模刺激方案的再延續下去，其中一位央行委員呼籲，日央行應檢視現行大規模購買高風險資產行為，並做出適當調整。

由於日央行看到景氣緩步邁向復甦，故在10月採取貨幣穩定政策，並提供充分金流給資金不足的公司行號，好讓安以度過難關。

9名成員中，有位委員表示，日本央行需要考慮是否對一些像指數股票型基金（ETF）等高風險資產的現行購買方針，做出適當調整。這位委員接著說，有鑑於貨幣寬鬆政策可望延續下去，日本央行應進一步研議，如何增長貨幣寬鬆持續性，以便日後不得不進場購買這類金融商品時，到時候又會有出手困難的問題發生。

又有另位央行委員補充，日本央行若將把寬鬆利率政策再延長的話，可能會耽誤對日本日後經濟成長來說，實為重要的結構性改革。至於日本央行欲達成2%通膨目標值，也有委員提出，在對抗疫情衝擊景氣的持久戰中，應該更認真地討論政策達成性。

在一項被稱為殖利率曲線控管政策下，日本央行透過大規模買債方式，將短期利率維持在負0.1%，也將10年期公債殖利率鎖在0%左右。同時，央行還買像ETF等高風險金融商品，設立放款機構幫助日本企業度過疫情難關。

所謂殖利率曲線，當其為正斜率時，表示投資人普遍預期未來短期利率將上升，反之亦然。

日本央行在10月份穩定其利率政策後，12月份除延長資金寬鬆政策外，也正著手研究更有效率的救經濟方式，並在2021年公諸於世。

(時報資訊)