時代力量立委王婉諭上午舉行「補不起的社安網2.0計畫行政院莫一意孤行」記者會，指控計畫明年即將上路的社安網2.0，計畫經費高達252億元，但缺乏溝通基礎。臨床心理師朱世宏也代表一線工作者提出4大訴求，呼籲不要訂出未與基層站在一起的社安網2.0政策。

王婉諭表示，社安網1.0計畫過去3年投入近70億經費，期限到本月底為止，但過去多數只聚焦在補充社工人力，變相將壓力與責任轉嫁基層社工，社安網1.0反應到「量」卻未反映到「質」。明年可望上路的社安網2.0依然問題叢生，且未與基層社工討論 ，社工人員希望在政策上路前能與政府討論；王婉諭並呼籲，中央應正視第一線人員反映的困境，避免重蹈社安網1.0覆轍。

朱世宏則提出4大訴求，包括精障訪視、自殺訪視、家暴相對人處遇，三者不同專業，建議不應貿然將自殺個案併入心衛社工服務對象；另外，新制「自殺個案通報後關懷作業流程」與實務經驗嚴重脫節，應重新檢視，其中尤其規定須訪視到本人才算訪視期程，次數過高且死板的訪頻率也讓社工及被訪者困擾；計畫更改倉促執行，只會摧毀專業制度與工作者，衛福部應先改善工作者環境，進行服務案量衝擊評估，待人力補齊再上路；最後則是希望衛福部應設合理服務範圍及案量上限、增加跨專業合作彈性、並信任一線工作者的專業性。

大恆國際法律事務所主持律師陳孟秀表示，如果社安網是把精障者長期監禁起來，並無法根本解決問題，大法官對性侵害受刑人在術後監護措施部分，已受理為釋憲案，11月已進行言詞辯論了，不久將來也會做出解釋，相關解釋會影響修法方向，這些是社安網考慮到的嗎，若政策無法跟上法律，能維持嗎？

她並說，行政院政務委員林萬億在社安網1.0時，曾找當時的小燈泡媽媽，也就是現任立委王婉諭，事後卻在媒體投書說王婉諭支持社安網1.0政策，這完全是背離事實的。

(中時 )