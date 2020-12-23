美中貿易戰開打，台灣成為最大受益者，自2019年開始，轉單回台生產製造的擴廠腳步也帶動企業增設辦公據點需求，即便今年爆發新冠肺炎疫情也沒有讓企業止步，反倒因台灣疫情控制得宜，進一步加速回台布局，促使商、廠辦市場交易熱度直線升溫，吸引建商看好後市爭相投入，紛紛大舉搶地推案。

受到台商回流設廠需求帶動，台灣商用不動產交易去年即創下歷史新高，今年上半年雖因疫情打亂企業投資設廠腳步，但隨著疫情趨緩，下半年起商用不動產市場便迎來大爆發。截至第三季為止，國內商、廠辦的成交金額累計已高達近千億元，這當中還不包括未來打算用來興建的素地交易。

商仲業者分析，超低利率替商用不動產交易升溫提供有利環境，但背後更大的推力，主要還是企業看好後市，因應國際局勢與產業趨勢的轉變而加大回台設廠力度，因此前三季累計的984億元交易之中，光是工業不動產便貢獻578億元，占整體商用不動產交易比重近6成，顯示目前需求仍以自用為主。

值得注意的是，除了企業自行購地設廠，建商也看好台商資金回流已成不可逆的趨勢，紛紛投入商、廠辦的興建與銷售。根據統計，包括工業倉儲、辦公服務與商業類的建照核發數量，今年前8月便分別以30%、41%與45%的驚人年成長幅度，同步創下近年新高。

看好商用市場需求，購地目標已不再侷限住宅區。(圖/富比士提供)

業者觀察，儘管住宅市場仍十分火熱，但建商一方面為分散風險考量，另一方面也看好商用市場需求，購地目標已不再侷限住宅區，而是將商業區與工業區的土地都納入評估之列，並開始在全台各產業聚落大舉獵地布局，同時依各地的產業屬性與需求，投入智慧型科技廠辦或商辦大樓的興建。

台北市方面，由於市中心7大辦公商圈與內湖科學園區的發展皆已趨近飽和，近年建商主要著眼於外圍區域的布局，包括南港與士林北投科技園區(簡稱士北科)，都是建商積極卡位的潛力區。

其中，南港因本身區位條件，以及東區門戶計劃與三鐵共構等加持，吸引最多上市櫃建商乃至壽險業者出手，「世界明珠」商辦預售案更在去年就創下每坪破百萬元的成交紀錄；士北科則被視為下一個商、廠辦重鎮，在包括華固、國泰、長虹、江陵建設等指標業者搶進下，土地交易金額也已突破百億大關。

做為北部重要的製造業聚落，新北市的商、廠辦交易與發展重心，主要分布在兩條高速公路沿線，在政府大力推動工業區立體化政策的帶動下，包括一高沿線的新莊、五股，以及二高沿線的汐止、中和與土城等區，不僅工業土地交易自去年起就急速成長，陸續落成的新廠辦大樓也屢屢傳出成交消息。

「土城AI智慧園區」由中華工程預計投入136億元在該園區內打造4棟全新大樓。(圖/富比士提供)

其中，最受矚目的當屬今年8月動工、由上市公司中華工程(2515)在土城工業園區推出的全新智慧廠辦「土城AI智慧園區」。中華工程預計投入136億元在該園區內打造4棟全新大樓，合計總樓地板面積高達10.5萬坪，2023年完工後，將成為繼南港軟體園區之後，全台最大的單一廠辦案。

同樣位處國道一號與三號產業軸線上的桃園，因涵蓋產業從傳產到高科技都有，具備完整的上下游產業鏈，市內32座工業園區的廠辦交易也十分火熱，近2年更隨著產業升級衍生的「廠(房)、辦(公)分離」需求，吸引建商積極投入過去較少著墨的商辦案開發，呈現與過去截然不同的市場面貌。

相同情形也發生在台中市。台中市除了是中部的產業聚落核心，也是經濟及商業發展中心，而且是台北市之外，唯一擁有較完整辦公商圈群聚的都會區，因此，近2年不論是廠辦或商辦的市場熱度均不亞於其他各都，七期甚至在今年掀起一波商辦推案潮，光是今年第1季的商辦案總銷金額就高達500億元。

相較之下，南二都雖然有台積電南科擴廠效應的帶動，廠辦、土地與住宅市場的交易熱度盛況空前，但建商購地主要仍著重在住宅推案。至於廠辦與工業土地等工業類地產，在北部價格攀升且無大面積供給的情況下，正吸引大型廠商轉向中南部尋覓合適標的，不論在地擴廠或跨區設廠的需求都十分旺盛。

(中時新聞網)