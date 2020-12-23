旭富隱匿消防局重罰60萬 全面清查700家列管品

旭富製藥20日大火延燒下游4廠房，還數度發生大爆炸，火勢研判持續超過72小時才會滅，桃園市長鄭文燦23日點名旭富存放過量金屬鈉，不但申報不實，甚至隱匿，將消防員置於風險之中，2疏失都採最高罰共70萬元，他也下令全面清查全市700家業者的危險物品有無超量存放。

消防局長謝呂泉23日在市政報告指出，旭富製藥20日12時14分發生大爆炸後，因東北季風強烈吹襲，下游4工廠受波及，燃燒面積達3.4萬平方公尺，火勢延燒恐長達72小時，預計中午完成救災，總計共出動消防、義消和機場人員505人次、125台車輛。

謝呂泉說，第一時間火災時發現無人受困，就依循市長鄭文燦指示，以防護為主，沒想到第二天中午突然再發生大爆炸，在場指揮官、第三消防大隊長殷明坤察覺有異樣，找來業者才發現業者涉嫌隱匿，沒有告知現場超量存放每桶150公斤、共7桶的金屬鈉，總計1050公斤，遠超過現場申報容許的200公斤，且昨最後檢視現場仍有2桶半、約375公斤，立即做最後安全處置，已於今早移出現場。

謝呂泉說，業者申報數量不符依《危險物品管理法》可處2到10萬元，從重裁處10萬元，另未提供消防員救火正確資訊，依《消防法》可罰3到60萬元，也從重罰60萬元，今也將進場調查爆炸確切原因。

面對居民抱怨市府未發災害警訊、漠視民眾知情權，環保局長呂理德澄清，當天空氣品質未超標，未達發放細胞簡訊的標準，但第一時間即派20名稽查員到場監控空氣和水質，並將空品資訊上網公告，目前也在附近國小設置24小時自動監測站。但因容器跟酸性物質汙染排水，可裁處3到300萬元，火災產生的懸浮微粒和落塵也掉落造成空汙，可裁處10萬元到500萬元，也將依影響的程度從重裁罰。

至於旭富大火釀1死1傷，勞動局長吳宏國也報告，市府先提撥職災慰問金15萬元給罹難移工，公司另替移工投保的勞保也能申請職災給付，將請勞保局協助，喪葬費用則由旭富公司全權支應。至於徐姓本國籍勞工，有輕微灼傷與腳踝扭傷，目前請公傷假在家休養，也會持續追蹤申請職災。旭富已允諾全公司12月的薪水照付，目前也傾向不資遣員工，改採減班休息，至於移工宿舍遭波及，目前都在旅館安置，若有需要另覓安置地，市府會協助。

鄭文燦強調，隱匿不實或者是危險物品超量，都會為救災帶來高風險，旭富公司存放超量5倍多，已明險違法，要從重處罰，空汙和水汙也都要開罰，地檢已展開調查業者是否涉及公共危險罪，請消防局全權配合。他也提到，旭富A至D棟全勒令停工，待釐清責任、將職災檢查報告書送給職安署核定，並從重裁罰後，才有復工的機會，但員工權益一定要保障並按規定落實，尤其緊接著要過年，要照顧員工。

鄭文燦表示，他2度前晚火災現場，大讚指揮官殷明坤非常用心，安全意識大幅提升，已連續3天都在火場鎮守，「我看他有點累，但判斷力跟精神仍然非常好！」排班的同仁也很用心，因此該有的補休都要落實，慰勉消防同仁的辛勞，他也感謝支援的單位像桃園國際機場的消防隊、環保署的毒性化學物質的處理小組等。

鄭文燦也強調，桃園原本列管了將近700家有化學物品的工廠，基於風險管理的原則，除了年度的檢查計畫以外，指示消防局、環保局、勞動局的勞檢處，針對物品的數量、申報的種類，都要分批重新清查一次，呼籲所有使用化學品的工廠也要做好自主管理，按照化學物品的管理計畫做好安全維護的工作。

(中時 )