除了台積電，誰是下一個台股護國神山？金管會主委黃天牧23日在立院財委會坦言，台股的確已呈現「M型化」，也因此金管會在2021年6月要推動台股造市制度，推動優質股票增加交易量，至於下一個「新台積電」會出現在哪個產業？黃天牧說：「政府推動六大核心戰略產業，可能有未來的護國神山。」

六大核心戰略產業是總統蔡英文在2020年5月20日就職演說時，宣示要推動發展的產業，包含資訊及數位相關、資安卓越、台灣精準健康戰略、綠電及再生能源、國防及戰略、民生及戰備等。

先前金管會就已表示，會制訂相關政策，讓金融協助六大核心戰略產業發展，包括銀行融資、保險業投資等。

立委曾銘宗在財委會質詢時指出，今年前11月台股日均交易量有2,440億元，但每天交易量低於500張的上市櫃公司，高達51％，代表很多公司根本沒有流動，幾乎無人問津。

黃天牧表示，台股交易的確呈現M型化趨勢，所以明年中要推動台股造市制度，讓券商去活絡優質股票。

(工商 )