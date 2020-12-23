2020年全球金融市場受疫情衝擊，投資人的心情也充滿不確定性。隨著全球央行聯手救市，加上疫苗利多發酵，美國總統大選塵埃落定，投資人信心備受提振，美股也來到歷史新高。然而投資市場的不確定性依然存在，在這充滿波動的投資市場中，投資型保單的領導品牌──法國巴黎人壽聯手與永豐銀行、摩根投信推出0到80歲族群都能投保的類全委保單–「豐收富利類全委投資型保單」，讓想兼顧投資和保障的小額投資族群也能夠享有國際專家代操管理、財富傳承的服務。

另外，「豐收富利類全委投資型保單」除投保金額門檻較低、投保年齡較高以外，還擁有「月月提撥」和「每月加碼」兩種撥回機制特點（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金），讓保戶在面對變化多端的市場波動時兼顧穩定現金流和保障，資產依然有成長的機會。

法國巴黎人壽總經理戴朝暉表示，面對大環境的各種挑戰，法國巴黎人壽依舊持續致力於提供符合保戶期待和需求的投資型保險商品，面對市場波動，我們仍希望能為不同階段的客戶，透過專業經理人代操，依舊能達成各個階段的理財目標。

摩根投信分析，隨著美大選不確定性下降及新冠肺炎疫苗研發取得進展，近期金融市場信心備受提振。根據最新11月全球經理人調查顯示，基金經理人手上現金部位已降至4.1％，回落至疫情前水位，且預期未來12個月全球經濟成長改善的經理人比例回升至近20年高點。高達66％經理人認為目前處於經濟循環周期的早期階段，經理人淨加碼股票的幅度攀升至近三年來新高46％，與近期國際資金態度積極相當一致。

在聯準會已決定對通膨採平均架構、且主張把目前的利率水準延長到2023年後，低廉的資金成本會持續成為金融市場的基本生態，這結構不但有助於信用型債券的表現，也有助於股票資產的長期表現。所以摩根投信認為，投資人應該繼續留在市場，以高收益債為收益策略的核心，再輔以股票資產，採取多元資產配置，讓投資能穩健地參與經濟復甦的腳步。

豐收富利類全委投資型保單委託摩根投信操作，保戶不需要上千萬的資產，就可以享有千萬等級的代操服務。透過專業團隊的代操、風險的控管及搭配穩定的撥回機制（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金），再依照市場狀況隨時調整投資組合，做好資產配置的同時，也精準掌握風險控管，幫助保戶安心逐步地達成人生的目標。

豐收富利類全委保單提供壽險和年金兩種商品，從0歲到80歲都可投保。此外，豐收富利類全委保單也提供多種外幣的保單選擇，最低的投保門檻為新臺幣10萬元，最低單筆增額為新臺幣2萬元，彈性的繳費方式可減輕有預算考量族群的經濟壓力，提供保戶更多元的選擇。

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