大聯盟官網報導，大都會隊今（23）日宣布與「雷神」辛德加（Noah Syndergaard）續約1年，價碼970萬美元，以避免薪資仲裁，年薪和今年相同。他是在3月間動手術更換右手肘韌帶，整個球季都在養傷復健，預計明年6月歸隊，他將在2021年球季結束後成為自由球員。

辛德加算是大聯盟均速最快的先發投手，最快球速可達到102哩（164公里），經常火球連發。他是在2015年升上大聯盟，投出9勝7敗、自責分率3.24的成績，被視為明日之星；隔年14勝9敗、自責分率2.60，表現更上一層樓。

不過2017年辛德加受傷只出賽了7場，2018、19年才恢復正常，去年投了197.2局創個人新高，拿下10勝8敗，但自責分率4.28也是生涯最差，因此今年新冠肺炎疫情導致球季縮水，他趕緊動手術徹底治療用來投球的右手，把受損的手肘韌帶換掉。

辛德加在大都會隊5個球季累計47勝30敗、自責分率3.31，數據相當亮眼，即使今年缺席，仍願意用將近1000萬美元與他續約。明年球季中途如果順利歸隊並且恢復威力，大都會的先發輪值會更強大。

(中時 )