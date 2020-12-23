長榮紐籍機師（案765）染疫，也連帶感染密切接觸的廣達集團女員工（案771），指揮中心公布兩人足跡，包括天母新光三越、SOGO與好市多南崁店，外界擔心是否影響跨年活動。對此，台北市長柯文哲今表示，跨年晚會還是會舉辦，目前都照要辦的原則準備，但可能在前一天宣布不辦。

柯文哲出席亞洲台灣商會聯合總會理監事會議，受訪時表示，若一周累積15名確診，就會停辦晚會，改成線上直播，但現在僅出現1例本土病例，是否要續辦就是政治判斷。

針對新冠肺炎再次出現本土病例，是否影響跨年活動，柯文哲表示，按照辦的原則去做，但是很有可能在活動前宣布停辦。（范揚光攝）

台北市長柯文哲。（本報系資料照片）

柯文哲指出，疫情預計明年7月結束，接著有一個新名詞「新常態」，意思就是學習隨時跟疫情共存，心裡需要知道一切都不一樣來隨時應變，就算讓所有國民都施打一圈疫苗，病毒還是會一直演變，要盡量維持生活，隨著疫情變化隨時緊急做調整。

觀傳局長劉奕霆也說，北市跨年晚會不會停辦，昨疫情中心要求做備案處理，市府將在舞台周圍做出入口管制，周邊也會設置管制出入口，保護市民安全，並隨時進行滾動式修正。

此外，台北市副市長黃珊珊昨日出面強調，還是朝舉辦方向，1例本土就全程戴口罩，15例採線上轉播跨年，「原則上台北跨年不會停辦。」

(中時新聞網)