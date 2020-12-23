Adobe 近日宣布推出可原生支援蘋果 M1 晶片系统的 Premiere Pro、Premiere Rush 和 Audition Beta版本。全新的蘋果 M1 平台晶片提供了更強大的性能且更高的能源效率，Creative Cloud 應用程式對此的支援和優化將使用戶從新技術中獲益。

現階段原生支援 M1 晶片的 Premiere Pro Beta 版本包含眾多核心編輯功能，也支援最常用的編碼，包括 H.264、HEVC 與 ProRes。由於 Premiere Pro 功能強大並採用模組化數據結構，整個針對 M1 晶片的優化過程將分階段進行，以便在增加新組件之前充分測試應用程式中特定部分的性能。

Premiere Pro 在現售 16 吋搭載 Intel 晶片的 MacBook Pro、13吋搭載Intel晶片的MacBook Pro與Pro (Beta) 最新 13吋搭載 Apple M1 晶片的 MacBook Pro 上輸出影片所需的時長對比。（Adobe提供／黃慧雯台北傳真）

受益於 Apple M1 晶片對機器學習的支援，Adobe Sensei人工智慧技術支援的功能也得到提升，如場景變換偵測。此外通過 Rosetta 2 轉譯機制使用目前釋出的 Premiere Pro 版本，相關應用的速度上也會得到提升。（Adobe提供／黃慧雯台北傳真）

適用於 Apple M1 的 Premiere Pro Beta 版本也包含最新的字幕工作流程，因此 Premiere Pro 會升級檔案文件格式，用戶可以透過複製副本的方式避免與正在進行的創作工作出現相容性的問題。第一代適用於 Apple M1 硬體的Premiere Pro Beta 版暫時對於第三方整合有所限制，例如傳輸參考回放訊號的設備、傳輸硬體、外掛程式插入、擴張面板及控制面板。

適用於 M1 晶片的 Premiere Rush Beta 版同樣支援眾多核心編輯功能和 H.264 編碼，從 Rush 內建的素材庫中添加標題與音訊及在 M1 晶片設備上創建項目和本地輸出。未來發布的 Beta 版中，將加入更多格式支援、不同設備之間同步及輸出至社群平台的功能。

原生支援 Apple M1 晶片的 Audition Beta 版上在性能上已有所提升，尤其在為音頻效果操作及對頻譜顯示編輯器的即時表現有所改進。由 Apple M1 硬體支援的 Audition Beta 版集成了多數現有的音訊編輯功能，但尚未支援影片播放、擴張面板及部分第三方格式與整合。

在產品的 Apple M1 原生版開發過程中，用戶可以在 Apple M1 設備與 macOS 11.0 Big Sur 系統使用 Rosetta 2 仿真模式使用目前的版本。After Effects 上使用動態筆刷工具 2 的問題也會在後續的版本修正。

原生支援 Apple M1 的 Beta 版 Premiere Pro、Premiere Rush 與 Audition Beta 版現在可以直接從 Creative Cloud 桌面應用程式中安裝。可以在 macOS 上完全原生支援 Apple M1 的 Premiere Pro、Audition 與 Premiere Rush 正式版將於 2021 上半年釋出。而原生支援 Apple M1 的 After Effects 與 Character Animator 將於 2021 年正式投入開發。

(科技)