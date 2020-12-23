耶誕節即將到來，美式賣場Costco好市多再度推出好康優惠，12月25日起連續10天，尿布有超低折扣，而且沒有限購箱數，家中有寶寶及幼童的爸媽準備好手刀快搶！

根據Costco最新優惠資訊，12/25～1/3幫寶適一級幫黏貼式紙尿褲推出限期超低折扣，購買單箱尿布可折140元，不限購箱數，宣稱為全年最低價，且數量有限售完為止。

有消費者在臉書社團反映，透氣性差的尿布，長時間穿下來很容易造成寶寶紅屁屁問題，慎選尿布超重要。Costco此檔尿布優惠從12/25至1/3，限期10天，購買單箱尿布可現折140元。

此外，根據好市多DM優惠，年節特別優惠活動已開跑，將持續至明年2月7日，包括一次購買及安裝四條米其林輪胎現折1500元，好市多線上購物也推出燻烤魷魚絲、總匯點心包、冷凍迷你泡芙、臉部保濕面霜…等等吃的、用的多項優惠同步上線，有需要的消費者可參考Costco官網年節特別優惠活動目錄。

對於中央流行疫情指揮中心昨公布，確診病例紐籍機師(案765)及廣達集團女員工(案771)活動軌跡包括好市多南崁店，對此，好市多回應表示，南崁店昨晚已進行全面消毒，並規定進賣場之消費者須戴口罩才能入內。

好市多超亮鑽石首曝光 黑色購物最夯的竟是「它」

(中時新聞網)