發生在今年10月20日下午的中國信託銀行東門分行搶案，台北地檢署偵查後，23日依組織犯罪、搶奪、加重詐欺等罪，將負責收取、分配贓款的吳姓男子起訴，同時，因吳男夥同少年犯罪，檢察官並請求法院加重其刑二分之一，至於行搶的劉姓等3名少年則移送少年法庭審理。

這件發生在銀行內的搶案，顏姓被害人看到劉姓少年等人與微信暱稱「龍五」者共組的詐欺集團，在臉書「外幣／外匯／支付實／徵信／代收付／買賣大平台和換匯平台」上兌換人民幣的發文，約定以4.24：1的匯率兌換人民幣，劉姓少年及「龍五」等人則計畫搶奪顏姓被害人。

雙方本來約定10月19日匯兌，但因負責接應的林姓少年臨時退出，又改約20日下午2時，在中信銀東門分行匯兌。當天被害人臨櫃提領了42萬4000元現金放在銀行桌上，劉姓少年趁被害人查看手機檢查10萬元人民幣是否入帳的機會，抓了被害人現金就跑，並搭乘捷運逃逸。

吳姓男子接受「龍五」指示向劉姓少年「收水」（收取贓款），搶案發生當天下午就到板橋中山路麥當勞取走劉姓少年扣掉報酬後的30萬4000元贓款，剩餘贓款則分別交付另2名身分不明的收水男子。

警方逮捕行搶的劉姓少年後，經由手機通聯紀錄等查獲吳姓男子收取贓款，依組織犯罪、搶奪、加重詐欺等罪起訴吳男。

(中時 )