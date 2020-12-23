新冠肺炎本土案例第253天零確診破功，因為長榮紐西蘭籍機師隱瞞接觸史及活動史，傳染給有密切關係的廣達集團女員工，引發相當大民怨，衛福部又指出該名機師在飛機上沒戴口罩還一直咳嗽。民進黨立委林俊憲今天在立院質詢此事，民航局長林國顯表示，長榮航空告訴他，此事會先查清楚，查清楚就會開除他。

林俊憲質疑，機師的防疫措施跟旅客不同，只需要隔離三天，是因應航空公司人力需求給予他們特別的措施，當初讓他們可以這樣就是因為他們必須做好自主管理，結果這次卻發現這名機長在機上一直咳嗽還不戴口罩。

林俊憲進一步指出，這次衛福部說不能開罰他不戴口罩，理由是必須要「經勸導」才能罰，但因為他是機長所以沒人可以勸他，「是有什麼黑暗面？」但林國顯說，旁邊的機師「有勸他、有提出來」，疫調跟說明可能不太一樣。

林俊憲也提到，長榮航空日前有三名空姐違反居家檢疫規定，遭到航空公司開除，現在這個機長違反規定是不是也會開除？還是只敢拿空姐開刀不敢拿機師開刀？林國顯說，長榮航空是告訴他，先調查清楚，調查清楚之後再開除。

(中時 )