鈺太(6679)今年因疫情帶動NB需求大好，整體營運大彈升，法人預估全年每股有機會挑戰大賺7元，目前因疫情再掀變種危機，筆電廠積極拉貨，鈺太第四季營運預計更勝第三季，鈺太今股價抗跌，上漲逾1%。

全球疫情再掀波瀾，變種病毒衝擊歐洲，預計居家辦公、遠距教學的需求恐比先前預期來的更大且時間更長，預計鈺太受惠筆電廠積極拉貨下，營運動能將一路延伸到明年，整體來說，第四季會比第三季好、下半年會比上半年好，至於明年第一季，由於農曆年使得工作天數減少，鈺太明年第一季有機會力拚和今年第四季持平。

鈺太今年主要營收成長仍是NB，其中的主要動能來自Chromebook，因廣達(2382)在Chromebook有60~70%市佔率，鈺太原來就是廣達供應商，另外，其他營收成長動能來自TWS、PS5、TV、穿戴裝置、智能音箱等，鈺太今年受到疫情所帶來的商機，營運大幅彈升，法人樂觀預期，鈺太2020年營收有機會成長逾30%，每股獲利甚至有機會挑戰7元大關。

(時報資訊)