浩鼎(4174)擬引進策略夥伴擴大能量，旗下的OBI-822有機會在2021年有進展，今日股價開高走高，一度衝上漲停板147元，隨後雖遭打開，但漲幅仍在8%以上。

浩鼎主動式免疫療法抗癌新藥OBI-822，在今年中更改臨床試驗計畫書後，除了已有的醫學中心外，歐盟和中國大陸均已進入最後協商，將在2021年有進展，其它如中南美也將計畫加開墨西哥、巴西、阿根廷、秘魯以及南非等國，以加快收案速度。

浩鼎董事長張念慈說，公司不敢浪費絲毫時間，在這四年內逐步把六、七個產品推展到臨床；但，臨床試驗費時、耗成本，且國內這類新藥相關人才、經驗十分欠缺；他在盤點人才、專長、資金、時間等籌碼後，決將產品歸類，訂出四大聚焦產品，餘則引進策略夥伴，藉外來資源共同開發；如此，無一產品閒置，讓好不容易經過臨床前試驗證明值得開發的產品，都能得到成功發展的機會。

張念慈說，今日浩鼎與2016年解盲時僅有癌症疫苗Adagloxad Simolenin(OBI-822)、OBI-833的浩鼎，已截然不同；經過解盲，驗證了醣類藥物確實在人體內能產生抗體的概念後，浩鼎即以急行軍姿態，一方面致力於下一步臨床設計，並依此概念，全力擴展產品線；一方面則研究如何精準用藥。如今回顧當年解盲未達標，他認為並不意外；當時免疫療法剛上路，醫學和科學上對免疫療法了解十分有限，受試者收案前均未經Globo H檢測；後來由解盲所獲得的豐富資訊分析獲知，受試者體內是否有Globo H表現、及其分佈與濃度高低，在在都會影響藥品療效，故而浩鼎即自行研發檢測Globo H的IHC，作為相關產品收案依據，目的使研發產品能更精準地選擇適用族群。

(時報資訊)