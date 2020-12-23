如同電視廣告中常出現的廣告詞，便秘、火氣大都可能是引發痔瘡的原因，其他像是生活習慣不良、飲食油膩，腹壓大等疾病，也都可能導致痔瘡的發生。「痔瘡」是現代人常見的毛病，也是一個難以啟齒的隱疾，不少患有痔瘡的人常會拖到症狀非常嚴重，有出血、腫脹疼痛時，才勉強就醫，反而讓痔瘡變得更為嚴重，甚至必須挨上一刀除痔。

●引發痔瘡的原因尚不明 久坐久站、蔬果少需特別注意

大腸直腸外科醫師沈明宏表示，目前引發痔瘡的原因尚不明確，但臨床上發現，久坐、久站或經常忍住便意、延遲上廁所，甚至經常腹瀉，以及因病長期臥床、缺乏運動、蔬果攝取不足或吃太油膩、刺激辛辣食物等，長期腹壓上升例如肥胖、懷孕婦女，都會發生痔瘡。

尤其孕婦常會出現痔瘡困擾，沈明宏說，主要原因是孕婦活動量減少及胎兒體重增加、子宮漸大，導致腹內壓增加，肛門靜脈回流受阻是引發的原因之一；此外，懷孕期間，很多婦女會感到腸蠕動減慢、排便困難，甚至最後用力生產還會造成痔瘡惡化、脫垂、嚴重出血等問題。

而腹內壓經常升高的疾病，例如肥胖、肝硬化，腹水、腹腔內腫瘤及攝護腺肥大等，也會導致痔瘡產生，沈明宏強調，一旦症狀造成生活上的困擾，應該就醫治療。

●痔瘡分為內痔、外痔及混合痔 出血、腫脹盡速就醫免後遺症

其實每個人出生時都有所謂的「痔」，因人體肛門有縫隙，必須靠肛墊把縫隙塞滿，糞便才不會突然跑出來，且肛墊能保護底下組織如括約肌，使其不會因糞便摩擦受傷，但如果痔因為長期便秘等因素導致血管擴張，糞便就可能將其磨破而流血，或是太過用力讓結締組織鬆掉造成脫垂，就稱為「痔瘡」。

罹患痔瘡以20～60歲青壯年居多，臨床統計，有症狀就醫者約占4～5%。沈明宏指出，痔瘡分為內痔、外痔及混合痔，位置是以齒狀線來區分，齒狀線位於肛門外緣以上2公分的解剖位置，在齒狀線以上形成的痔瘡，稱為「內痔」，齒狀線以下的則為「外痔」，也有內外痔同時發生的「混合痔」；不過，內痔或外痔，一般人較難區分，必須就醫由醫師診斷。

引發痔瘡的原因尚不明確，但臨床上發現，久坐、久站或經常忍住便意、延遲上廁所等都易引發。(圖/常春月刊提供)

內痔的主要症狀包括脫垂、腫大、疼痛、流血等，長期流血就很可能造成貧血問題；外痔症狀主要是血栓、疼痛、患者常抱怨大便後擦不乾淨，而外痔出血較不嚴重，多半是破皮流血，因此，就算覺得肛門癢，最好不要亂抓，避免導致破皮、感染。沈明宏說，有的人會感覺到痔瘡脫垂，但不會痛、沒有異狀，不影響生活，應可不就醫，一旦嚴重脫垂、腫痛難耐或是大量出血時，最好趕緊就醫治療。

●第1級內痔及輕微外痔改善生活即能好轉 嚴重痔瘡需開刀治療

一旦痔瘡症狀影響生活，例如出血、脫垂、感到卡卡不舒服等，都應就醫治療，以免症狀惡化嚴重，甚至需開刀治療。沈明宏認為，第1級內痔及輕微外痔，因流血較為輕微，患者不一定要就醫，通常過陣子會好轉，如果已感到不舒服而就醫，建議先從調整生活作息及飲食習慣做起，並輔助給予痔瘡止血塞劑治療。

第2級、第3級脫垂的內痔，可以在門診接受內痔的橡皮帶結紮手術，利用簡易的器材將橡皮帶套在痔瘡根部使其因缺血而自然壞死脫落，改善脫垂現象，但此種治療只可用在內痔，且一次以結紮1～2顆痔瘡為限，避免導致病患過度疼痛。

至於第4級內痔以及嚴重的外痔，則需以開刀手術方式來將痔瘡切除，通常開刀需住院4天，術後前1週會開給止痛藥及軟便劑服用，緩解術後傷口及排便疼痛，2週後會逐漸復原，完全復原需要4週的時間，不過，臨床發現，開刀完，若生活習慣未跟著改變，仍有較高的復發機率。

●痔瘡與大腸癌的血便不同 兩者這樣分辨

由於血便也是大腸癌的症狀之一，有的人發現如廁時出血就感到非常緊張，沈明宏解釋，通常痔瘡出血呈鮮紅色，嚴重時會明顯感到有血噴出，馬桶整個都是血，但痔瘡的出血，有可能因調整生活作息後會稍微好一些；至於大腸癌血便，則會混著糞便，且屬黏液血便、呈現暗紅色，如果血便超過3個月以上應就醫檢查，排除大腸癌的可能性。此外，不管大腸癌或痔瘡，都可能因慢性出血導致貧血。

一般人較難以區分痔瘡與大腸癌，沈明宏建議，有任何疑慮仍應就醫檢查，醫師通常會先做肛門指診或肛門鏡檢查，若是低位腫瘤也可初步診斷。若是20～30歲的患者且沒有家族史等危險因子，一般會建議做乙狀結腸鏡或糞便潛血作為初步診斷工具即可；若是50歲以上或有大腸癌家族史、血便、排便習慣改變、大便變細等症狀的患者，會建議患者做全大腸鏡檢查，釐清是否有大腸癌的問題。

●預防勝於治療 日常生活習慣這樣養成

預防勝於治療，平常應有規律的生活飲食習慣，以免發生痔瘡，尤其痔瘡治療後，更應改變原有的不良習慣，避免痔瘡再復發。沈明宏強調，在飲食上，少吃油膩、辛辣刺激性食物，多吃蔬果、多喝水；要養成每天排便的習慣，蹲馬桶時間每次不要超過10分鐘；上班族每天坐在電腦前，一坐就是好幾小時，或是站過久都會引發痔瘡，建議每隔一段時間應走動一下，並應有適度運動，以預防痔瘡發生。

痔瘡治療後，更應改變原有的不良習慣，在飲食上，少吃油膩、辛辣刺激性食物，多吃蔬果、多喝水。(圖/常春月刊提供)

另外，在生活保養方面，每天溫水坐浴，一次不超過5～10分鐘，或是經常泡溫泉，也能夠促進肛門血液循環，不易引起痔瘡。沈明宏說，如果有輕微痔瘡，建議排便後應清洗肛門，並使用較為柔軟的衛生紙擦拭，可避免惡化；要是已經有輕微痔瘡脫垂現象，不妨在適當潤滑後，將痔瘡輕輕推回。

對於患有痔瘡的孕婦，除了建議每天正常排便習慣、多吃高纖維質食物外，提醒孕婦千萬不要因為肚子漸漸變大，越來越不想動而長時間坐著，應多散步，做些簡單的體操及伸展運動。如果已經產生痔瘡，建議溫水坐浴可以消除痔瘡腫痛，如果腫痛受不了，也可以局部冰敷來舒緩；但不要自行使用瀉劑或灌腸，以免影響子宮收縮，發生早產或流產危險，因此，若有任何問題應趕緊向醫師詢問。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)