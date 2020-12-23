光復新村青創基地的「魯西歐咖啡」入選前50名十大伴手禮。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

第12屆台中市十大伴手禮票選結果日前出爐，台中市光復新村青創基地的「人人好工坊」及「魯西歐咖啡」入選前50名十大伴手禮，並獲年度好禮標章！市府勞工局代理局長羅群穆23日說，市府輔導的青創店家展現出中市青年的創業發展潛力，春節即將到來，歡迎市民朋友到光復新村青創基地，向獲選青年店家訂購具有指標性及品牌美感的伴手禮。

羅群穆指出，此次入選的青年店家「人人好工坊」由2位熱愛生活藝術的女子共築而生，她們努力開發「生活文創」，推廣台灣特有的「食」文化-愛玉產品，賦予傳統台灣食材新風貌。

羅群穆表示，此次入選的「人人好愛玉」商品，在包裝設計上，青創者朱敏慈透過版畫工法，刻畫出兒時與阿嬤手工製作愛玉的記憶，是文化的傳承、也是文創的新生，讓本土產品多了時尚新風貌。

勞工局指出，另外，青年店家「魯西歐咖啡」主要販售磅蛋糕、瑪德蓮等自家手作甜點，青創者鄭伊珊研發的特色冰沙及手沖咖啡都是回購率超高的飲品，更有不少網友訂購禮盒，作為年節送禮或是彌月贈禮；該店家去年度參加台中市十大伴手禮曾以「昉咖啡濾掛包禮盒」入選前50名，今年度再以「金吉栗瑪德蓮禮盒」入選前50名，蟬連兩年獲得好禮標章。

羅群穆強調，此次參賽包裝設計以「永遠為你留一盞燈，用味覺傳承幸福記憶」為主軸，展現對食材的堅持及對風味的掌握。

(中時 )