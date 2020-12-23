送走多事的2020年、迎接全新的2021年到來，秋紅谷景觀生態公園附屬設施營運單位-魚可文創團隊，在2020年終最後一個周末（12月26日~27日）假期，將於園區內舉辦「創生市集」及「星之影院」，作為場館開幕前的暖身活動，以活化整體園區與周邊環境，為日後「心之谷教育園區」的營運揭開序幕！

「心之谷教育園區」融合文化、健康、樂活、心靈、食農、公益等多元概念，除了播放「看見台灣」這部影片，透過不同高度觀看台灣，欣賞與分享屬於這塊土地的美麗與哀愁外，更邀請台中市勞工局之青年創業市集、台中在地農會、在地文創市集等單位，共同參與推廣友善環境的公益理念。

魚可文創團隊表示，透過本次活動協助參與的公益單位，更希望以親民的市集活動、了解民眾需求帶動人潮，讓在地創業青年與小農品牌提升能見度，創造就業契機及經濟效益；同時藉由電影播放、藝文演出提升秋紅谷形象，凝聚社區與周邊商圈共識。 位處台中市七期重劃區內的「秋紅谷景觀生態公園」是亞洲首創、全台唯一的下凹綠地公園，榮獲全球卓越建設的公部門基礎建設「環境適意工程類」首獎，一直是台中重要地標景點，但因園區內附屬建物設施營運單位空缺多時而讓園區顯得沉寂。在市府積極招商評選下，今年7月底對外公告，由魚可文創團隊取得委託經營權並進行籌劃。 在2020年全球都面臨新冠肺炎疫情壟罩的陰影，人們的生活被迫轉變，要承受不確定的未來所帶來的心理壓力，許多人開始思考永續的健康環保概念。

創辦「心靈影展」並致力推動「心靈環保」的魚可文創團隊，有感於此，希望以人為本、以自然為尊、以文化多樣性為依歸來推動身心靈全人教育，在秋紅谷成立「心之谷教育園區」，在繁華城市中心點打造一個屬於市民的美好靜心之地。

綜合考量國際疫情升溫及境外移入案例激增情況，魚可文創團隊被迫暫緩知名國際團隊進駐共同營運的時程並調整場館裝修設計。

魚可文創表示，目前先邀請在地具共同理念的優質團隊為合作對象，將秋紅谷形塑為台中市特有的文化基地，市民的心靈綠洲。日後待疫情趨緩，國際團隊將陸續進駐，為台中市帶來難得的國際共創機會及文化激盪。

值得一提的是，秋紅谷園區原為教師新村之一部份，希望利用原有地理優勢，延續土地初衷的教育本質，魚可文創團隊將從「生命哲學、文化交流、健康促進、生態環保及自我成長」的五大面向出發，整合各式主題服務融合成為「心之谷教育園區」，讓所有民眾皆能一同參與，進而從中學習新知、培養生活興趣，創造出新生命價值，達到真正「認識自己」的目標。

魚可文創強調，期許「心之谷」成為台中地區全民的學習型態文化休閒場域，打造全人教育的遊樂場、創造人文科技的新體驗，藉由每季定期變換的主題策展及多元藝文展演活動，吸引本地人與外來遊客參與，讓文化與藝術交流成為園區流動的主要力量，提昇國際與在地交融能量，創造出寓教於樂、心之所向身之所往的「心之谷教育園區」。

(工商 )