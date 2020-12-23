Pubu公佈2020閱讀排行及趨勢報告，自我提升與宅閱讀為主宰眼球經濟的兩大趨勢，自我提升族群關注投資理財、體態鍛鍊、自我成長，宅閱讀族群則以長篇系列小說為主。

在自我成長類別，《原子習慣》依然居年度暢銷榜首，《超速學習》也受歡迎；在投資理財部分，《我畢業五年，用ETF賺到400萬》、《主力的思維》等書上榜；在運動健身類別，《自主健身全攻略》、《吃出腹肌》、《把私人教練帶回家》的入榜，代表現代人面對疫情壓力對自我體態維持的策略。

另外，《唐鳳：我所看待的自由與未來》年底甫出版便攻佔社會科學類別排行榜。在小說類別部分，凌淑芬的《烽火再起》為年度最受歡迎系列小說，言情小說排行榜則有黑潔明、蔡小雀、安祖緹與喬寧等作者作品。

從個人出版的排行榜則可看到二大特點，一是聚焦專門主題，例如 :銷售心理學YouTuber陳俊的《提問催眠成交》、登山專家蔡日興的《如果，雨之前》；二是持續創作並經營個人品牌社群，例如華文靈異天后笭菁、漫畫家頸椎、米宗子等。

在電子雜誌部分，年度排名前30的雜誌單刊翻閱排行，包括《今周刊》、《天下雜誌》、《財訊》、《商業周刊》等；若以單篇報導為統計基礎，以《鏡週刊》加總閱讀量最多。

上半年雜誌閱讀的關鍵字為疫情、油價，熱門內容有《天下雜誌 第694期 美歐急救中》、《今周刊NO1216 油價暴走大陰謀》；到了下半年，閱讀關鍵字轉為股市投資、台積電、半導體，熱門內容有《財訊》的《台積電挑戰500元祕密武器》、《買對好公司，股息價差兩頭賺》、《南科崛起，甘蔗田裡的半導體奇蹟》等。

今年適逢Pubu平台上線十年，特別啟動與BEARBOSS熊老闆精選好東西的O2O合作，引進BOOX最新款Poke 3 (6吋)、Nova 3 (7.8吋)、Note 3(10.3吋)等開放式系統電子書閱讀器，搭配儲值購書金方案最高可享2,300元折扣。

Pubu執行長蔡競賢表示，自由與開放是Pubu核心精神，今年決定支援Adobe DRM回應使用者需求、降低購買電子書的疑慮。電子書閱讀器也決定走開放系統路線，讓使用者買的安心，讀的放心。

(工商 )