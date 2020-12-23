特力（2908）HOLA和樂聯名再推新作，首度攜手全球第一飲料品牌「可口可樂」推出聯名寢具家用潮品，復古紅、黑與可口可樂LOGO成為過年收藏好品。將自25日於全台HOLA、HOLA petite門市與特力購物網開賣。

特力HOLA指出，此次聯名共推出22種商品，囊括居家各個空間所需，包含寢具、收納、餐桌用品、家飾品等，除了以「可口可樂」紅、黑兩代表色詮釋經典，其中最值得入手的為HOLA限定金色LOGO款商品，如金色LOGO飯碗、平盤、馬克杯、雙層陶瓷蓋杯等，預期將引發一波收藏潮。

HOLA商品企劃團隊在此次設計中，大量運用「可口可樂」最具代表性的曲線瓶、杯裝、鋁罐造型元素，將品嚐「可口可樂」的滋味化為品味生活的感覺，讓居家生活每一天，如同喝「可口可樂」時般勁享暢快（Taste the Feeling）；為滿足女性客群偏喜好，多款「可口可樂」聯名設計也融入百搭千鳥格與時尚個性圖樣，如寢具組、木質收納盒、抱枕、保溫瓶、餐具、刮泥墊等，讓潮品也能展現個性化的復古時尚。

(工商 )