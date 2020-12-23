紐籍機師確診新冠肺炎，還將病毒傳染給2名同事、1名廣達集團女員工，兒童感染科醫師謝宗學表示，紐西蘭機師12月8到11日在北部趴趴走、進入社區，至少要28天無本土病例事情才能落幕，但全案強碰耶誕、跨年、元旦群聚，要真正安全至少要到明年1月29日之後。

紐籍機師與廣達女員工12月7到12日密切接觸，且於8至11日間進入社區，逛北巿天母百貨、桃園美式賣場，使廣達女員工染上病毒，12月14日出現咳嗽、鼻塞症狀，但直到21日才被警政單位找到採檢確診，由於出現症狀前二天就具有傳染力，所以廣達妹等於在具傳染力期間已進入社區10天，造成全民恐慌。

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任醫師謝宗學表示，紐籍機師趴趴走後從12日算起，要經過2個14天的循環，也就是連續28天無本土病例，這次的事件才能落幕，然而這28天裡將經歷耶誕節、跨年和元旦群聚活動，所以真正安全的時間將是元旦後的28天後，也就是1月29日以後。

謝宗學表示，現在只能禱告因紐籍機師和廣達妹被匡列的接觸者256人都沒有被感染，事情才能儘快結束，但他個人覺得事情並不樂觀，因為正值冬天，台灣人防疫一般已經鬆懈很久，沒有防疫基礎，台灣的奇特經濟榮景將不復存在，「今天的本土病例確診、股市長黑，或許是一切反轉的開始，若大家還是沒有嚴肅正視防疫習慣，現在世界上許多國家的慘況就是台灣未來的風景。」

(中時新聞網)