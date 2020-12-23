紐西蘭籍機師違反防疫規定釀多人染疫，指揮中心今天將和相關單位開會研議加嚴防疫措施，衛福部次長石崇良今天表示，將從加強採檢及延長檢疫時間等2方向研議。

長榮航空一名紐西蘭籍機師確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），早已出現咳嗽症狀卻不戴口罩，甚至在自主健康管理期間違規進出百貨公司、大賣場等公共場所，疫調也不誠實，不僅屢次違反防疫規定，甚至造成2名同事及1名友人感染，也讓台灣零本土案例紀錄在253天止步。

此案例一出，引發外界對機組人員檢疫規定的質疑，民進黨立委莊競程今天在立法院質詢石崇良時指出，目前機組人員的檢疫規定中，機師為3天、空服組員為5 天，紐西蘭機師的案例顯示機組人員會走入社區，這樣的檢疫規定是否要再做檢討。

石崇良回應，過去的確考慮機組人員的工作特性而有例外規定，但針對紐西蘭機師的案例，指揮中心上午11時將開會研議加嚴防疫措施，預計朝2方向研議，包含：加強採檢並要求人員入社區之前必須先採檢，以及延長檢疫時間，不再是只有3天或5天，預計在下午記者會宣布討論結論。（編輯：張雅淨）1091223

(中央社)