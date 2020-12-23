石門水庫集水區連日來雨量小進帳，水位回升到235公尺、蓄水率6成4以上，桃竹苗23日上午鋒面夾帶水氣，水利署在石門、寶二、永和山、明德及鯉魚潭水庫實施人工增雨作業，石門及寶二水庫在9點15分前後在地面燃放2支燄劑。

石門水庫水位23日上午截至9時，水位235.61公尺持續微升，有效蓄水量（率）1.266億噸（64.1％）比昨天同時間增加約0.3％。水利署統計石門水庫12月降雨量目前為90毫米，必須達180毫米才沒有供水壓力，因此仍需節約用水。

(中時 )