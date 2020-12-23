連日降雨石門水庫小進帳 供水仍有壓力 11:042020/12/23 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 石門水庫23日施放燄劑進行人工增雨。(北區水資源局提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 石門水庫集水區連日來雨量小進帳，水位回升到235公尺、蓄水率6成4以上，桃竹苗23日上午鋒面夾帶水氣，水利署在石門、寶二、永和山、明德及鯉魚潭水庫實施人工增雨作業，石門及寶二水庫在9點15分前後在地面燃放2支燄劑。 石門水庫水位23日上午截至9時，水位235.61公尺持續微升，有效蓄水量（率）1.266億噸（64.1％）比昨天同時間增加約0.3％。水利署統計石門水庫12月降雨量目前為90毫米，必須達180毫米才沒有供水壓力，因此仍需節約用水。 (中時 ) #石門水庫 #進帳 #人工增雨 #雨量 #水利署 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 網瘋傳確診女員工深溝辣照 真相曝光！超正本尊是她 - 生活 機師與女員工爽逛百貨、好市多 網眼尖揪3地共通點：關係不單純 - 生活 染疫長榮機師鬼扯拒配合 警用2招揪出確診女員工讓他認了 - 生活 紐籍機師惡性不改 住院怒飆醫護「台灣人害我」 - 生活 竹縣頭前溪驚現1.3公尺「大尾鱸鰻」 專家研判：可能活了10幾年 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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