立法院會明天將處理攸關萊豬進口的9項行政命令，民眾黨立法院黨團今質疑，距離開放萊豬進口剩8天，政府12項待辦事項尚未完善處理，特別是台灣豬標章，中央地方不同調，出現高達逾10種以上版本，引發標章之亂。民眾黨團總召賴香伶表示，民進黨至今表現荒腔走板，否決過去在野的高標立場、食安不能交換承諾，呼籲執政黨團開放投票，用民意投票，而不是遵從黨意，甚至用蔡總統意志投票。

針對政府開放萊豬進口，民眾黨團長期主張標示萊劑、另列貨號，但政府總以違反WTA歧視原則拒絕，實際上，美國內部豬肉通通有標示不含賀爾蒙、人工添加劑，甚至直接標示不含萊劑，民眾黨團認為，既然美國可以做，就沒有歧視問題，但政府不做，卻創造一堆標章，業界諷刺像貼春聯。

民眾黨團今上午舉行「標萊豬才是全民共識」記者會，民眾黨立委張其祿、賴香伶、高虹安、邱臣遠、蔡壁如出席，邱臣遠指出，政府要求按照原料原產地標註豬肉製品與再製品，政策執行與目標不明，不僅導致出現一個攤商出現多項標示，全台各地豬肉標章更多達12個，消費者不易辨別，引發標章之亂。

「天地顛倒翻」，蔡壁如說，全世界的「人道經濟」潮流，使用萊劑的豬越來越少，政府現在卻要開門揖盜讓萊豬進來，危害民眾健康，又製造所有人的麻煩和困擾。蔡壁如認為，萊豬這件事就該負面表列，清楚標示是否含萊劑。

對於明天立法院會表決，民進黨團恐否決在野黨提案修法，賴香伶痛批，民進黨執政後換了思維換腦袋，表現荒腔走板；蔡壁如也砲轟，民進黨再度展現雙標，自己拋棄過去主張與價值，比起執政，民進黨比較適合當在野黨。

賴香伶再度向民進黨團喊話，呼籲執政黨團開放綠委投票，用民意投票，不是用黨意投票，更不是用蔡總統意志投票。

(中時 )