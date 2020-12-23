國泰投信董事長張錫在天燈寫下心願，為台灣祈福。（國泰提供）

2020國泰寒冬送暖活動來到平溪，與上百位學童施放祈福天燈。（國泰提供）

英國出現變種新冠病毒，台灣253天零確診破功，全球疫情再起，人心惶惶，國泰投信董事長張錫帶領主管與志工們，22日來到平溪活動中心，與平溪、十分、菁桐三校上百名學童共同施放天燈，祈求「國泰民安，台灣更好」，同時也帶來禦寒物資，與學童同歡，提前獻上耶誕佳節祝福。

張錫表示，國泰每年年底的兩大重頭戲，一是公司尾牙，一是寒冬送暖活動，雖然今年因為疫情關係暫時停辦尾牙，但堅持了19年的寒冬送暖仍然照常舉行。他說，尤其在動盪不安的今年，對很多家庭造成了影響，國泰全體同仁的關懷在此時更需要散播到全台灣，為彼此加油打氣。張錫認為，寒冬送暖活動看似是服務奉獻的公益活動，但最大的受益者還是參與其中的自己。

張錫笑說，自己很久沒有拿毛筆了，他在紅色天燈上寫著「平安健康、順心圓滿、心想事成」心願時，心裡一直唸「字不美要重練」，但伴隨著天燈徐徐而上，他衷心祈福疫情早日退散，台灣以及全球人人平安，大家心想事成。

國泰慈善基金會總幹事鍾茂季也表示，長期以來國泰同仁跟隨公司腳步，不間斷地奉獻愛心，除了發起員工捐款，其間國泰志工不辭辛勞來回奔波，揪愛集暖，親自為偏鄉學童送上暖暖的禦寒物資，帶給學童關愛與溫暖。

每年寒冬送暖活動，最吸睛的就是魔術表演。魔術師吳冠達一出場，從畫紙本裡，變出活跳跳的白色大鸚鵡，吸引全場目光，有趣的是，他邀請張錫擔任嘉賓，一起在台上表演「漂浮桌子」橋段，張錫又納悶又狐疑的表情，十分逗趣，最後吳冠達更邀請女學童上台，秀出「漂浮橫躺」經典橋段，獲得台上台下熱烈好評，全場歡笑聲不絕於耳。

接著原民歌手高蕾雅以孩子們耳熟能詳的《海洋奇緣》電影主題曲開場，鼓勵勇於乘風破浪，挑戰困難，再以「姐妹」一曲鼓勵孩子與志工們又唱又跳，氣氛熱到最高點。

最後高潮是耶誕老公公帶來滿滿的禮物，全體國泰主管一一發送給全場小朋友，穿著黃背心的志工們支援穿梭其中，現場洋溢歡慶佳節氣氛，特別是國泰志工自發性裝扮成全台最強動畫片「鬼滅之刃」主角炭治郎、禰豆子等，在門口跟小朋友們互動或合照，更是全場焦點。國泰志工表示，每年能看到孩子們純真的笑容，不只為學童們帶來最棒的聖誕節禮物，也是透過付出，送給自己一份佳節禮物。

平溪區區長曾繁盛致詞時表示，由衷感謝國泰投信、國泰人壽與國泰慈善基金會，平溪區的老年人口比例佔30％，是全國比例最高的鄉鎮，所以區內各所國小與國中校長也特別用心，著重培育每個孩子適才適性的發展。

剛過冬至，平溪國小校長鄭益堯應景提到吃湯圓的含義，蘊含著做人處事要圓融、應對要柔軟，面帶笑容嘴也甜，心懷感恩，彼此就能合作促成共好。他感謝國泰志工們的付出，即使室外是15度的寒冬，但在齊聚一堂的場內，心都是溫暖的。

國泰自2002年起展開寒冬送暖活動，今年將舉辦84場(涵蓋96所偏鄉小學)，將員工捐款的愛心傳遞到全台每個角落。送暖足跡包括宜蘭南澳、屏東三地門、台東大武、花蓮瑞穗、嘉義阿里山、澎湖七美等，跨及15縣市、65鄉鎮區，超過7,100位偏鄉弱勢學童受惠。

「2020年國泰寒冬送暖活動」由國泰慈善基金會、國泰世華銀行基金會及國泰建設文教基金會共同舉辦，以實際行動深耕偏鄉，落實社會責任，創造永續發展的價值。

(旺報 )