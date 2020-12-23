立法院已成立修憲委員會，之後將探討修憲議題，動物保護立法運動聯盟今天召開記者會，呼籲將「動物保護」入憲，並已獲得立法院內橫跨4個政黨共7位立委的支持。

動物保護立法運動聯盟認為，動物的生存危機和福利品質也會影響人類，而且善待動物是文明表現，也是普世價值，因此該聯盟主張，我國憲法應納入以下條文：動物具有感知能力，動物生命的尊嚴，應受尊重；動物的福利應受法律特別保護；國家應立法避免讓動物遭受不必要的痛苦。

動物保護立法運動聯盟23日呼籲朝野政黨持續推動動物保護入憲。（黃世麒攝）

動物保護立法運動聯盟23日召開記者會，邀請民眾黨立委蔡壁如（前排右三）、民進黨立委洪申翰（左三）與會，一同呼籲朝野政黨持續推動動物保護入憲。（黃世麒攝）

台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勲表示，截至今天為止總共已有7位立委願意支持動保入憲，也願意提案連署，其中國民黨立委鄭麗文與民眾黨立委蔡壁如都已提出修憲版本，時代力量與民進黨之後也會有委員提出。

動保團體今天舉行記者會時帶了兩隻可愛的狗到現場，蔡壁如開場時打趣地還跟現場的兩隻狗問了聲早安，她指出動物不是物，應被列為被保護的對象，動物有生存權與免遭虐待的權利，況且人類有四分之三的疾病來自人與動物互相傳染，所以動物保護其實也與人類息息相關。

國民黨立委林奕華則指出，108課綱納入了一些動保觀念，但還不足，希望入憲後更能讓動保融入學校教育，使學子從小學習尊重各種生命權。她與蔡壁如結束致詞後，還不時開心的與現場的兩隻狗玩耍，撫摸、親拍它們。

最先提案的鄭麗文表示，修憲機會難得，希望在台灣也能更多元的討論修憲，納入動物權，能過關最好，即使無法過關，藉由討論過程也有助提升國人對相關議題的關注與了解。

民進黨立委洪申翰則表示，從過往野生動物保育法與動保法通過，可以看見民間倡議的價值慢慢在公部門深耕，農委會之後也會提供更多資源用於動保，呼應民間的期望，他將於明年1月7日邀請朝野立委聯合舉辦公聽會，聽取各界意見，之後更會在立法院提案讓動保入憲。

(中時 )