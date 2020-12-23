黑道大哥池泳霖之子、有「黑道太子爺」之稱的38歲男子池勁緯，涉及偷竊洋酒等多起竊盜案，官司纏身，池男偷酒後，將高檔洋酒委託李姓友人變賣，結果李男將27萬5000元的高檔洋酒變賣後，僅轉交池男9000元，將其餘款項中飽私囊，池事後得知被李「暗槓」，憤而提告。台北地檢署依背信罪起訴李男。

池男被控涉嫌偷竊2間洋酒行近40萬元的洋酒，偷竊北市牯嶺街郵幣社員工包包2萬元現金、中山區當鋪11萬元現金、潛入百貨公司專櫃偷走400多萬元金飾，被依竊盜罪起訴。

今年4月30日晚間，池男將剛剛偷來的9瓶高檔洋酒，交給友人李男，委託李兜售，李即將其中1瓶「余市15年」洋酒以1萬元變賣，但李卻向池謊稱只賣得5000元，交付池5000元。

5月2日，李男再受池委託將另7瓶洋酒，以26萬5000元出售，事後李向池佯稱僅變賣1萬2000元，並交付4000元給池。總計李因此暗槓池26萬1000元。

池男父親池泳霖是牛埔幫角頭，因槍擊案入獄後，結識不少監獄高官，池男2014年挾持國小學童案被押後，池父透過獄政高官打點兒子在獄中生活，池男挾持學童案一審獲判有罪，但最高法院以他因吸毒引發幻聽、被迫害妄想症症狀，改判無罪，但令入相當處所，施以監護2年定讞。

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(中時 )