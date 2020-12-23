250餘天0本土病例22日破功，但年末各大活動不斷，停辦標準為何，新北市長侯友宜23日表示認為，不能只看數據，還要看全民憂患意識，如何把疫情爆發之初民眾的警覺心找回來最重要，他認為疫情隨時變動，應該滾動式檢討，該停辦就停辦。

侯友宜說，從以前到現在他都是用「料敵從寬、禦敵從嚴」的超前部屬方式面對，他一直緊盯疫情發展，快速滾動式檢討，早上疫情出來，下午就要調整步伐。

侯友宜說，這次本土感染源出來，還發生在大台北，因為耶誕城接下來有農民銷售會，就要趕快決定，給農民準備，避免採收下來的農產品賣不出去，造成損失。

侯友宜說，中央提供一致性的建議，但靈活應變還是要靠地方政府，如八里跨年煙火、元旦升旗，未來這幾天是要取消，或是縮小規模等等，都會檢討調整，若疫情嚴峻，該取消就取消。

被問到如何升級防疫，或活動是否要採取實名制，侯友宜說，這要考慮做不做得到，一場跨年煙火來了十幾萬人，有辦法實名制嗎？防疫升級是一定要升級，例如年初的景點流量管制、人數限制等等，每個主關機關都要靈活應變，前天沒有本土報告，昨天就出現，後天如何誰也無法料到，活動辦得再好，沒有安全就不用談。

侯友宜也提到，要求各單位還沒訂尾牙餐廳的單位先暫緩，訂好的更要看疫情發展，不要大意。

(中時 )