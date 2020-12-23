前立委梁牧養女兒梁連瑛，被控從2013年到2015年間與韓籍夫婿趙善明架設「ishowfile」網站吸收會員，提供當紅、未經授權的66部院線片供下載，一、二審依違反著作權法將趙男判囚1年10月，梁女因罪證不足獲判無罪，趙男提上訴，最高法院駁回定讞。

檢方起訴指控，梁連瑛與趙善明成立非法影音網站「ishowfile」，除了讓付費會員下載電影外，也鼓勵以點數換現金方式，讓會員上傳盜版的高畫質影片，包括「雷神索爾2-黑暗世界」及「MIB 星際戰警3」 等院線大片。

迪士尼等8片商在台灣委任的影視基金會人員發覺後，加入該網站成為會員且支付費用新臺幣450元兌換該網站點數，將下載過程錄影蒐證並報警處理，員警在2015年5月13日持搜索票到趙男住處及中華電信機房執行搜索，檢方偵結後將趙善明夫婦起訴。

智慧財產法院維持士林地方法院判決，認定趙男圖謀私利，使公眾得透過加入「網站成為會員，公開傳輸及重製未經授權的視聽著作，侵害著作財產權，且本案偵審期間均否認犯行，未取得片商諒解，將他判刑1年10月，梁女判無罪，最高法院駁回上訴確定。

(中時 )