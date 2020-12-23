36歲女星阿諾（本名：涂珊）過去擔任《食尚玩家－就要醬玩》主持人走紅，2017年她和一度分手的老公Allen復合並在美國結婚，今年3月生下一女，升格新手媽媽的她最近接受專訪，不僅大聊媽媽經，也透露起初育兒有點神經質，怕小孩生病就杜絕婆家和娘家的家人看小孩，讓老公忍不住提醒她說：「妳是100分的媽媽，但妳是不及格的老婆」。

阿諾2015年和男友訂婚，後來閃電分手，隔年阿諾飛到美國和年薪500萬的男友上演大復合，3年前登記結婚。今年春天她喜為人母，生下女兒「丁香魚」，事後她分享幸好接受建議採無痛分娩，「打了無痛分娩還是很痛，聽人說產婦以命換一命原來是真的。」

阿諾3年前結婚。（圖／中時資料照片）

生下女兒後兩個月阿諾就產後復出上節目，自曝有些產後憂鬱，自曝女兒算是「高需求」的孩子，常需要抱抱，加上她捨不得放女兒哭，結果就是常常累壞自己，她直言：「丁香魚剛出生曾哭到忘記呼吸，讓我很有陰影，所以到現在都沒睡飽過。」

據《聯合新聞網》報導，阿諾當媽媽後給自己標準超高，導致老公壓力也很大，偶爾想替她分擔照顧寶寶，卻被打槍，令老公忍不住抱怨「不會故意弄死自己女兒」，她因容易緊張，起初不許婆家、娘家的人接近小孩，老公被她龜毛性格逼到受不了，批她當媽滿分，當太太卻不及格，才逐漸讓她驚醒，學會降低自我標準，也願意讓老公幫忙照顧女兒，幸好後來驚喜發現另一半其實是「神隊友」，才讓阿諾放鬆不少。

(中時新聞網)