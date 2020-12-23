隔夜美股表現分歧，恆指在連3日下跌559點後，早盤開低36點為26083點。所幸2萬6000點有支持，之後指數便一路走高並在平盤以上震盪。目前，恆生指數為26179.54點，上漲60.29點，漲幅0.23%。國企指數(H股)為10427.74點，上漲43.56點，漲幅0.42%。

大型科技類股漲跌不一，騰訊跌0.4%為570港元，阿里跌近1%為246.4港元，美團漲0.4%，京東則漲2%。

京東健康再漲4.1%為189.9港元，一度創新高。創科漲近3%，一度為表現最好大型股，至於安踏，蒙牛與吉利也都漲逾2%。

新能源類股，特別是太陽能族群普遍上漲，信義光能再漲逾6%一度創新高，福萊特玻璃開盤就漲逾8%，並創下新高，保利協鑫曾飆漲近10%。

昆侖能源一開盤甫飆漲20%，為7.7港元元，後漲幅收斂降為12%左右。

汽車股也表現不俗，比亞迪漲0.3%，吉利，華晨漲約1.8%，長汽漲逾4%，一度見高點21.25港元。

(時報資訊)