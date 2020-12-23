歐盟談判人員周二指出，雖然漁權問題仍存在深層差異，但歐盟正為脫歐談判進行「最後推進」。

英歐雙方膠著的談判，近一兩日剛好又遇見英國疫情加劇，歐盟各國對英國關閉國界，加深雙方的隔離。

歐盟首席談判代表巴尼耶(Barnier)周二對歐盟27國代表簡報談判進度時表示，真的進入關鍵時刻，我們正在給予最後的推進。在閉門會議中，巴尼耶表示，英國最新關於2021年起分享海域的漁權提議為完全不可接受。

一位不具名的與會外交官員表示，巴尼耶正走在英法之間的鋼索；法國北部有的漁業社群雖然為數較少，但政治勢力顯赫。

歐盟官員表示，願意削減漁獲量的25%，然英方最新提議為削減30~35%，儘管雙方差異減少，但仍有差距。另外漁權過渡期也為問題所在，英方希望在3年的時間內逐漸禁止歐盟的進入，而歐盟的提議為6年過渡期間。

歐盟的消息指出，協議正在接近中，也許時間上會來不及。一外交官員透露，歐盟不會關上與英國協商大門，即使在過了1月1日期限後，歐方也會維持協商準備。

愛爾蘭總理則於周二表示，相信談判人員可以達成協議，但是談判可能延續超過12月25日。

另外，英國獨立電視台政治編輯Peston表示，就英歐雙方最新在漁權的推進接近，估周三有可能達成協議。此前該編輯指稱在聖誕節前不可能獲得貿易協定。

Peston引述一英國消息人士的看法，認為英歐雙方可能在周三達成新的貿易協定。

(時報資訊)