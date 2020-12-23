周二美國發布的最新經濟數據好壞不一。美國商務部意外上修第三季國內生產毛額（GDP）成長率，但低迷不振的就業市場，抵銷了對新冠疫苗推出的樂觀情緒，美國12月消費者信心指數連續第二個月下滑，並創下8月以來新低。

世界大型企業聯合會（The Conference Board）周二公布，美國12月消費者信心指數為88.6，較11月下修後的92.9大幅下滑，不僅遠遜於經濟學家預估的97，並創下4個月新低。

此外，美國12月現況指數從11月的105.9急跌至90.3，創下4月以來最大跌幅。消費者預期指數從11月份的4年低點84.3，小升至87.5。

經濟學家表示，在這場大流行病期間，美國人信心下滑，是該國經濟復甦正在失去動能的最新跡象，而國會遲遲無法通過新一輪紓困方案則加劇消費者信心的惡化。

紐約的三菱日聯銀行首席經濟學家Chris Rupkey表示，暴風雨的烏雲越來越黑，最壞的情況可能還未到來。新一波疫情爆發意味著2021年第一季經濟將面臨災難，儘管國會將拋出更多錢，但經濟仍可能下滑。

另一方面，美國商務部周二意外上修第三季GDP成長率。在重啟經濟帶動下，美國第三季GDP季增年率終值從前值33.1%上修為33.4%，優於市場預估的33.1%，扭轉了第二季的崩跌31.4%、中止了連續兩季萎縮所代表的技術性衰退，並創下自1947年有紀錄以來的最佳表現。

占美國經濟活動的三分之二的個人消費支出（PCE），第三季成長率終值意外上修至41%，優於市場預估的40.6%，並創下歷史新高。商業投資指數終值上修至增長22.9%。PCE物價指數終值為上漲3.7%，與前值一致。核心PCE物價指數終值從漲3.5%下修為漲3.4%。

(時報資訊)