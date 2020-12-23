美國國會終於通過期待已久的新一輪紓困振興措施，那斯達克指數在蘋果(Apple Inc.)的帶領下再登歷史新高峰。台積電(2330)今早股價相對回穩，防疫概念股早盤續衝，航運、鋼鐵暫熄火，但TFT面板友達(2409)、群創(3481)聚人氣，台股早盤電子撐盤，加權指數震盪後小幅漲跌，但因周二大跌200點，目前台股仍失守短期的5日及10日均線；早盤上攻14200點後壓回。

由於美國投資人對英國的變異新冠病毒感到擔憂，以及最新公布的經濟數據令人失望，周二美股道瓊指數收黑，標普500指數連跌第3天，但蘋果上漲帶動那斯達克指數再度刷新歷史高點。道瓊工業平均指數12月22日下跌0.51%(跌200.94點)、收30,015.51點。那斯達克指數上漲0.51%(漲65.4點)、收12,807.92點，創歷史收盤新高。標準普爾500指數下跌0.21%(跌7.66點)、收3,687.26點。費城導體指數下跌0.12%(跌3.32點)、收2,743.97點。

投審會昨(22)日通過台積電在美國亞利桑那州鳳凰城設置一座12吋晶圓廠的投資案，此晶圓廠預計2024年上半年開始生產5奈米製程產品，以就近滿足北美市場對於先進製程的強勁需求。台積電今早開低1元為508元，隨後回到平盤並一度翻紅，股價仍持穩。

台積電走穩，蘋概相關之股王大立光(3008)、組裝廠鴻海(2317)股價反彈，加上TFT面板友達、群創上漲，以及DRAM的南亞科(2408)、威剛(3260)等股走漲，電子股指數小漲支撐台股。此外，美國太陽能股大漲，今早包括茂迪(6244)、元晶(6443)等股亦上漲。被動元件的國巨(2327)、華新科(2492)早盤亦上漲。

另外，昨日尾盤大漲的防疫概念股早盤衝高，南六(6504)等今早開高後震盪。

全球疫情再起，台灣再度出現本土型案例，也拖累台股周二呈現帶量下殺，指數跌破10日線，但台幣今早持續強勢，有利資金行情持續。台股目前內資控盤，中小型具題材個股仍多有表現。

(時報資訊)