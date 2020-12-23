宇隆(2233)今年下半年擺脫疫情干擾後，單月營收在6月起轉為正成長，由於2021年大陸車市回溫，且新料號出貨將逐步增加，各項產品出貨都呈現成長，法人對宇隆2021年成長維持正向看法，營收及獲利可望優於今年。

大陸車市11月銷售277.3萬台，年增12.7％，累計前11月共銷售2243.7萬台，年減2.9％，中汽協預估2020年衰退幅度將能在3％以內。

隨著大陸車市谷底回升，宇隆第3季稅後淨利1.21億元，每股盈餘重回2元，也創下了兩年來單季新高。在營收比重部分，亞洲地區車市率先復甦，前3季營收占比由去年底的63.89％提升到65.12％，歐洲由25.58％提升到26.57％，北美洲由去年底9.31％降至7.59％，南美洲比重為0.72％。單月營收在6月轉正成長後，累計前11月營收22.56億元，年增5.36％，呈現持續成長。展望2021年，在疫情影響降低下，預估大陸車市銷售成長幅度在5％左右，可望為宇隆帶來支撐動能。

公司近幾年來持續深耕舊客戶並發展新客戶，BOSCH部分，主要在於汽油系統的缸內直噴(GDI)產品、柴油系統噴油嘴本體及剎車系統，缸內直噴GDI產品出貨較佳，計明年營收成長5～10％。美系客戶BorgWarner可變汽門正時系統量產，因大專案陸續進入大量出貨，預期明年營收貢獻年成長可達15％。

日系客戶Denso引擎系統產品量產，今年營收約1.2億元，預期明年至少達到2到2.5億元營收貢獻，呈現倍數增加。聯合電子的DCT零組件產品預計增加0.4～0.6億元營收貢獻，上看1.3億元。

汽車新客戶雪弗勒變速箱產品量產，至少貢獻0.6億元；自行車需求仍大，今年營收2.4億元，明年預期成長20％，達到近3億元表現。醫療主要供貨胰島素注射器核心部件，明年營收增加1500萬元，年增是5～10％。

(時報資訊)