OTT平台「疫」舉逆勢成長，帶動全民追劇熱！據LiTV線上影視年度收視統計，國片觀看人數大增逾九成，時裝陸劇也異軍突起，動漫神作《鬼滅之刃》更突破同溫層獲全齡觀眾青睞。

今年最受歡迎前五大電影為《決戰中途島》、《返校》、《孤味(短片版)》、《失控特工》、《血衛》，因疫情許多西洋大片取消上映，使得國片有更多場次與宣傳曝光機會，帶動LiTV國片觀看大增91％。

LiTV 觀察到觀眾對舒壓類型商業片感興趣，觀影時數以動作片成長最多，高達208％，拳拳到肉的武打動作深受歡迎，前三名為《失控特工》、《血衛》、《肥龍過江》；恐怖驚悚成長120％，前三名為《返校》、《緝魔》、《在黑暗中的鬼故事》；喜劇片成長83％，以華語電影及韓片受歡迎，包括《江湖無難事》、《大畫特務》、《破處》。

古裝陸劇一向是LiTV用戶最喜愛類型，《錦衣之下》以最短時間衝上年度排行榜首位熱播大劇，異軍突起的時裝陸劇，包括《以家人之名》、《三十而已》、《向陽而生》叫好叫座。

動漫部分，年底《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》票房大賣，帶動影集版觀看熱潮，LiTV現在推出鬼滅全季限時免費看，滿足鬼滅迷想要刷劇的需求。

LiTV表示，今年動漫最受歡迎類型是冒險戰鬥類，以「主角無敵」為賣點的「龍傲天爽番」最受歡迎，不分年齡層通吃的長青經典作品《哆啦A夢》、《蠟筆小新》、《我們這一家》等，擁有穩定觀看觀眾群。

另在綜藝部分，旅遊類型節目《世界第一等》、《台灣第一等》的觀影時數成長近六成，觀眾因為不能出外旅遊，改以螢幕欣賞各地景致。健康類節目《醫師好辣》也成長140％，觀眾對於疾病健康訊息需求更甚以往。因為疫情打亂小朋友學習時間，在LiTV兒童館學習類的汽車城系列，《超級變形卡車》、《和恐龍戴諾學習》、《汽車城警車和消防車》成為父母給孩子的選擇，觀看時數也成長許多。

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