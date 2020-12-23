有「仙女姊姊」稱號的凱渥名模廖奕琁（Kelly），和老公鈴木有樹結婚3年，日前她剛殺青偶像劇《浪漫輸給你》，老公特地安排兩人甜蜜放鬆度假行程，愛之旅中兩人也做人成功，一家三口將一起迎接耶誕節和跨年。巧的是，廖奕琁今年拍攝母嬰廣告，當中飾演職場俏麗孕媽咪，讓她得到金獅獎最佳女主角的殊榮，如今現實中「兩條槓」成真，將升格新手媽媽。

廖奕琁在《浪漫輸給你》飾演惡女「賀明莉」，拍戲過程很過癮，但比之前的角色更格外傷神，一殺青後想快快抽離負能量，也是她第一次沒有急著想要趕快銜接工作，「反倒想讓自己放個假，重新充電，可能是心情上很放鬆，寶寶就來了。」兩人得知有喜當下，不敢置信大過於興奮，因先前太過於期待懷孕又落空，廖奕琁還懷疑驗孕棒是不是不準，於是去婦產科請醫生檢查，在看著寶寶的超音波時，倆人才真的綻放激動的喜悅。

廖奕琁說，老公一知道她懷孕後，立刻上網做功課，了解懷孕初期孕婦在身體情緒上會有那些變化，只為了讓老婆放心，廖奕琁說「不管男或女都好，只希望健康平安，都是我們的寶貝。」不過老公提到，若是女兒就會很擔心，怕被騙、被壞人欺負，廖奕琁則是覺得老公想太遠了。

懷孕初期身體不適，廖奕琁將近2個月都在家臥躺休息，變得容易焦慮，嗅覺、味覺敏感，容易噁心，加上常頭暈想吐常常沒有胃口，只想吃麥當勞跟酸的食物，現在懷孕4個月反而變得想吃甜的，老公也很體諒，常常安撫廖奕琁的情緒知道她無法出門逛街，甚至沒有精神逛網購，還網購孕媽咪冬衣，讓廖奕琁感動不已。

同公司好姐妹邱馨慧、趙孟姿也常跟她分享孕媽咪經驗，還不知道廖奕琁懷孕的宋芸樺，還以為她身體不舒服想要陪她解悶，演員黃云歆也擔心廖奕琁營養不均衡，甚至要約時間要來家裡煮飯給她吃，讓她很感動。

未來想成為怎樣的媽媽？廖奕琁期許自己是充滿智慧且不溺愛的酷媽媽，希望寶寶平安健康到來，以及孕期平安順利，相信寶寶會帶給她與老公為美好生活奮鬥的正能量，讓自己更成熟更有勇氣地來迎接未來的人生與工作。

(中時 )