一位妹妹在臉書抱怨姐姐只要一回娘家就不顧兒女，一秒消失在家中，仔細一找才發現姐姐躲在衣櫃裡睡覺。（臉書社團《爆怨公社》／蘇育宣翻攝）

小孩精力旺盛，常把媽媽累得半死。一位女子在臉書抱怨，她的姐姐只要一回娘家，就會將2個小孩放下不管，消失在家中，父母完全找不到，最後在拉門式衣櫃中，發現姐姐窩在裡頭呼呼大睡，讓她感到又心疼又好笑。

一位女網友22日在臉書社團《爆怨公社》發文，內文寫道，親姐姐每次回娘家時，就會消失在小小的家中，全家人找了半小時後，打開衣櫃才發現姐姐裹著一條棉被，帶著倦容蜷縮在衣櫃裡睡覺。

一位妹妹在臉書抱怨姐姐只要一回娘家就不顧兒女，一秒消失在家中，仔細一找才發現姐姐躲在衣櫃裡睡覺。（臉書社團《爆怨公社》／蘇育宣翻攝）

原PO透露，其實姐姐是一位有極度潔癖的人，但每次回娘家就會放飛自我，不僅垃圾亂丟，東西也亂放，回家只會吃和睡，也不管小孩。她曾經問過姐姐這樣是在幹嘛？姐姐卻回：「我在坐月子你不要管我」，而事實上姐姐的小孩一個3歲，另一個10個月大，讓原PO愣回：「原來月子可以做這麼久？」

原PO同時貼出多張姐姐窩衣櫃睡覺的照片，甚至爸爸與姐姐的小孩也都一起開心入鏡。文發出後，吸引1萬位以上的網友留下表情貼，不少人留言回應，「這種年紀的小孩，顧起來很累，就讓你姐好好休息」、「心疼妳姐了」、「她肯定是累壞了」、「姐姐是在躲小孩，好聰明」、「笑死太可愛了我以後也要睡在衣櫃」、「能在衣櫥睡著可見她到底有多累⋯⋯」。

(中時新聞網)