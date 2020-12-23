桃跨年演唱會照辦，強制帶手機和口罩。

相隔253天台灣再爆新冠肺炎本土個案，桃園市長鄭文燦23日表示，中央疫情指揮中心針對大型活動發布5點要求，桃園共有4活動要納管，包括五月天6場跨年演唱、市政府青埔跨年、元旦升旗典禮、以及1月3號P＋職籃開幕賽，都組督導小組嚴格執行實聯制，強制戴口罩、帶手機、禁止飲食，但他也語帶保留，24日和28日都將開會滾動檢討，若疫情升溫不排除停辦。

鄭文燦表示，中央疫情指揮中心針對大型活動宣布5點要求，他下令每一個主辦單位都必須根據中央的要求提出防疫計畫書，包括實聯制、強制戴口罩、禁止飲食等。其中五月天有6場演唱會在桃園，25日起在桃園國際棒球場登場，因是採取嚴格的實聯制，必須要帶手機、掃QR code的票根才能進場，現場並嚴格執行戴口罩跟量測體溫，並在市府協調之下，取消了販賣區。

桃園也在桃園高鐵站前廣場舉辦跨年演唱會，桃園市長鄭文燦也宣布取消美食區，並貫徹總量管制，如果人潮過分擁擠或是將近8成，就會啟動人流管制，現場一樣要進行實聯制，呼籲大家務必帶手機、戴口罩，「沒戴口罩不能進場，甚至可以開罰！」也鼓勵大家在家看轉播。

觀旅局長楊勝評指出，跨年演唱會四周圍起，是封閉場域，規畫1入口、4出口，入口處設發燒篩檢站，廁所和全場域都加強消毒，另有4個服務處加強提醒公告和宣導戴口罩，因應採總量管制不超過滿場的8成、約5萬人，戶外也設有「停等區」，民眾還是能看表演，不得入內，採一進一出的方式控管。

鄭文燦也提到，桃園元旦升旗典禮在埔心舉行，因採預約報名，指示楊梅區公所跟各里辦，事前做好實聯制的人數掌握及造冊，現場一樣要按照5個規範來進行。另外1月3號P. LEAGUE＋職籃在巨蛋開打，也是屬於室內大型活動，指示體育局督導職籃做好防疫規範。

鄭文燦強調，4大活動都要有防疫計畫書，指示五月天演唱會、桃園跨年、元旦升旗典禮、以及1月3號職籃開幕賽，分別由新聞處、觀旅局、民政局和體育局負責召集，和衛生、警察、交通局共組督導小組，貫徹防疫相關規範。

「防疫視同作戰，疫情瞬息萬變！」鄭文燦強調，目前大型活動雖暫時照常舉辦，但萬一再傳本土個案確診，代表防疫風險提高，不排除有停辦可能，明天中午和下周一中午都將再開會討論，緊追疫情變化，力阻本土個案成防疫破口，市府會因應疫情變化隨時滾動式調整應變。

(中時 )