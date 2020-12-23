電動車製造商特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）今天表示，他一度考慮把公司賣給蘋果（Apple），但蘋果執行長庫克（Tim Cook）卻拒絕會面。

美聯社報導，馬斯克今天推文說，他曾接觸蘋果執行長庫克「討論蘋果（以我們目前市值1/10）收購特斯拉的可能性。他拒絕接受會面」。

特斯拉截至22日交易結束的市值高達6160億美元，換言之，現今市值的1/10就是616億美元。

馬斯克表示，他「在Model 3計畫最黑暗的日子」尋求與庫克見面。Model 3是特斯拉第一款為量產設計的電動車。

直到2018年，特斯拉都還不能達到生產目標，無法轉虧為盈。但在那之後特斯拉翻轉命運，最終在連年虧損後獲利，持續創造交車里程碑。光是今年特斯拉市占就飆升了665%，不僅是全球最有價值的汽車商，也在昨天進入標準普爾500指數（S&P 500 Index）美國前十大公司之列。

馬斯克是在報導指出蘋果正自行研發電動車之後，發出上述推文。

(中央社)